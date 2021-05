Drugie życie szczoteczki do zębów

Główka od elektrycznej szczoteczki zużywa się zbyt szybko, a ty chciałbyś produkować mniej śmieci i wydłużyć jej żywot? Nie martw się! Są na to sprawdzone sposoby.

Zdjęcie Nie wyrzucaj starej szczoteczki. Daj jej nowe życie / 123RF/PICSEL

Reklama

Coraz więcej producentów szczoteczek do zębów, zauważa śmieciowy problem związany z krótkotrwałością oferowanych przez siebie produktów. Plastikowe szczoteczki ze sztucznym włosiem, podobnie jak słomki i jednorazowe butelki, to spory odsetek śmieci zalegających na wysypiskach i w oceanach. Na szczęście coraz częściej w drogeriach dostać można szczoteczki z wykonane z bambusa lub innych, naturalnych surowców. To rozwiązanie dalekie od ideału, ale lepsze niż wszędobylski plastik. Co jednak robić, gdy używamy szczoteczki elektrycznej, która nie ma biodegradowalnych zamienników?





Czysta łazienka

Reklama

Okrągła i drobna główka elektrycznej szczoteczki ułatwia jej dostęp do trudno dostępnych miejsc. To świetna wiadomość nie tylko dla naszych zębów, ale także dla... łazienkowych fug. Małą, sprytnie manewrującą główką, dotrzemy w najtrudniejsze do oczyszczenia zakamarki. To także dobry pomysł na doczyszczenie drobnego szkła. Pojemniki do przypraw, albo szklane flakony od perfum odzyskają dawny blask.



Dłuższe życie szczoteczki

Nie musisz też pozbywać się elektrycznej końcówki, gdy miną zalecane przez producenta, trzy miesiące. Wystarczy odpowiednio o nią zadbać i regularnie czyścić w roztworze z sody i wrzątku. Świetnie także działa woda utleniona lub stosowane do czyszczenia protez kapsułki. Bakterie traktowane w ten sposób, nie rozprzestrzenią się szybko, co przedłuży żywotność twojej szczoteczki.



***

Zobacz także: