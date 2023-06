Duże dofinansowanie wczasów dla seniorów. Trzeba spełnić konkretne warunki

Wczasy rehabilitacyjne z dofinansowaniem umożliwiają polskim seniorom wypoczynek i poprawę stanu zdrowia za stosunkowo niewielką opłatą

W odróżnieniu od tradycyjnych wyjazdów do sanatoriów, na takich wczasach mobilizuje się również osoby schorowane do kontaktów z otoczeniem i pobudza ich rozwój osobisty

Do wyjazdu nie są uprawnieni jednak wszyscy. Dlatego wyjaśniamy, komu przysługuje dofinansowanie z PFRON i gdzie złożyć wniosek, aby go uzyskać

Dla kogo wczasy rehabilitacyjne? Konkretnym grupom Polaków

Jeżeli chodzi o to, komu przysługują wczasy rehabilitacyjne z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, to niestety nie ma możliwości, aby wyjeżdżali na nie wszyscy chętni emeryci.

Do aktywnej rehabilitacji połączonej z wypoczynkiem na turnusie uprawnione są wyłącznie konkretne grupy osób, które posiadają:

orzeczenie o jednym z trzech stopni niepełnosprawności;

opcjonalnie zaświadczenie o częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy, (otrzymane przed 16 rokiem życia w oparciu o odrębne przepisy);

kryterium dochodowe (za kwartał poprzedzający złożenie wniosku o turnus rehabilitacyjny) nieprzekraczające 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia na osobę w gospodarstwie domowym, albo 65 proc. przec. wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej. Jeżeli te kwoty zostaną przekroczone, dofinansowanie wczasów dla seniorów zostanie proporcjonalnie zmniejszone.

Turnusy rehabilitacyjne dla seniorów. Jak często?

W tego typu wczasach rehabilitacyjnych można brać udział maksymalnie raz w roku. Pamiętać należy również, że ze środków PFRON nie dofinansowuje się turnusów organizowanych przez instytucje takie jak: ZUS, KRUS czy NFZ. Wynika to z ich odmiennej formuły i przepisów.



Ile wynosi dopłata do turnusu rehabilitacyjnego?

To, ile wynosi dopłata do turnusu rehabilitacyjnego, zależne jest od stopnia niepełnosprawności danego uczestnika.

Na oficjalnej stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , czytamy, że maksymalne dofinansowanie wczasów rehabilitacyjnych może wynieść:



30 procent przeciętnego wynagrodzenia – dla uczestników ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osób niepełnosprawnych do 16. roku życia, osób w wieku od 16 do 24 lat uczących się i niepracujących, bez względu na stopień niepełnosprawności,

27 procent przeciętnego wynagrodzenia – dla uczestników z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,

25 procent przeciętnego wynagrodzenia – dla uczestników z lekkim stopniem niepełnosprawności,

20 procent przeciętnego wynagrodzenia – dla opiekunów osób niepełnosprawnych,

20 procent przeciętnego wynagrodzenia – dla uczestników niepełnosprawnych, którzy zatrudnieni są w zakładach pracy chronionej, bez względu na posiadany stopień niepełnosprawności.

Zdjęcie Seniorzy w szczególnie trudnej sytuacji materialnej mogą liczyć na wyższe dofinansowanie do wczasów / 123RF/PICSEL

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych może również zadecydować o podwyższeniu kwoty dofinansowania wczasów w przypadku bardzo trudnej sytuacji życiowej osoby niepełnosprawnej. Wówczas można otrzymać dotację w wysokości nawet do 40% przeciętnego wynagrodzenia.

Jak złożyć wniosek o turnusy rehabilitacyjne dla seniorów

Aby móc ubiegać się o wczasy rehabilitacyjne z dotacją, od stycznia 2022 roku senior zobowiązany jest złożyć niezbędne dokumenty poprzez platformę SOW , obsługiwaną przez PFRON. W imieniu osób częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnionych, czynności tych może dopełnić opiekun.

Prośba powinna zostać rozpatrzona w ciągu maksymalnie 30 dni. Po tym czasie dowiemy się, czy wniosek o rehabilitacyjne wczasy dla seniorów z dofinansowaniem został zaakceptowany, a jeśli tak, to uczestnik może sam wybrać miejsce, do którego uda się na rehabilitację.

Turnusy rehabilitacyjne. Co zrobić, by pojechać z dofinansowaniem?

Jeżeli zaś chodzi to, co konkretnie musi znaleźć się w przesłanych przez platformę SOW papierach, to załączyć należy tam:

wniosek o dofinansowanie turnusu,

skierowanie na turnus od lekarza pierwszego kontaktu,

kopię orzeczenia o niepełnosprawności seniora,

oświadczenie o wysokości dochodu w rodzinie.

Turnusy rehabilitacyjne PFRON wolne miejsca i lista ośrodków

Po otrzymaniu decyzji o dofinansowaniu wczasów rehabilitacyjnych, uczestnicy maja 30 dni, aby wybrać organizatorów wyjazdu. Nie mogą tego jednak zrobić później, niż na 21 dni przed rozpoczęciem danego turnusu.

Osoba zainteresowana turnusem rehabilitacyjnym PFRON ośrodek powinna wybrać przede wszystkim w oparciu o potrzeby wynikające ze stopnia i typu swojej niepełnosprawności. Pełna lista obiektów wraz z dostępnymi miejscami znajduje się w elektronicznej centralnej bazie pod adresem elektronicznym: empatia.mpips.gov.pl.

Zdjęcie Seniorzy mogą samodzielnie wybrać ośrodek rehabilitacyjny. Powinni jednak kierować się typem niepełnosprawności / 123RF/PICSEL

