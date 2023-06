Jak seniorzy spędzają wakacje? Zgodnie z ostatnim badaniem PolSenior2, największą popularnością cieszą się wczasy, stacjonarne wycieczki lub wyjazdy do znajomych. Taką formę wypoczynku preferuje nieco ponad 38 proc. osób, z kolei 31,7 proc. wybiera spędzanie czasu na działce.

Co czwarty senior decyduje się na wycieczki, które nie obejmują noclegu, a 22 proc. wybiera wycieczki trwające kilka dni. 19,3 proc. seniorów wybiera się do miejscowości uzdrowiskowych.

Wakacje 2023 w Polsce dla seniora

Zdjęcie Relaks jest ważny w każdym wieku / 123RF/PICSEL

W Polsce miejsc do wypoczynku z pewnością nie brakuje. A ten jest potrzebny każdemu z nas, niezależnie od wieku. Nasz kraj pełen jest zakątków ku temu idealnych, a znajdują się one nad morzem, w górach czy nad jeziorami. Część seniorów już wcześniej planuje swój wypoczynek, np. w sanatorium. Co trzeba zrobić, aby skorzystać z takiego pobytu? Odsyłamy was do naszego tekstu:

Chcesz złożyć wniosek do sanatorium? Oto co musisz wiedzieć

Jeśli jednak poszukujecie czegoś na ostatnią chwilę, sprawdźcie sześć miejsc idealnych na urlop dla seniora w Polsce. Kto wie, może wybrane lokalizacje zachęcą do dalszych poszukiwań i odkrywania nowych miejsc?

Kołobrzeg

Zdjęcie Kołobrzeg to jedna z najpopularniejszych miejscowości nad Bałtykiem / Mateusz Kotowicz/REPORTER / East News

Kołobrzeg to jedno z miejsc, w którym z pewnością można podładować akumulatory. Nadmorski kurort to idealne miejsce do wypoczynku - jest nawet określany mianem polskiej stolicy SPA. Działa w nim ponad 25 sanatoryjnych ośrodków, w których można skorzystać z całej gamy zabiegów pozwalających na podreperowanie zdrowia. Do tego dochodzą również zabiegi balneologiczne z borowiny, które mają na nas zbawienny wpływ.

Zdjęcie Wakacje nad morzem to zawsze dobry pomysł / 123RF/PICSEL

Kołobrzeg słynie również z pięknych i czystych plaż, dlatego wypoczynek w tym miejscu będzie samą przyjemnością. Nie brakuje też miejsc do dobrej zabawy - potańcówek organizowanych dla seniorów jest tu pod dostatkiem!

Ustroń

Zdjęcie Ustroń w Beskidzie Śląskim / Karol Makurat/REPORTER / East News

Poszukujecie spokojnego miejsca na pobyt? Rozważcie wypoczynek w Ustroniu. Malownicza miejscowość położona w Beskidzie Śląskim również kusi bogatą ofertą skierowaną do osób w różnym wieku.

Znajdują się tu ośrodki sanatoryjne, które w swojej ofercie mają wiele zabiegów leczniczych czy rehabilitacyjnych. Seniorzy lubiący aktywnie spędzać czas również nie będą narzekać na nudę. To miejsce idealne na piesze wycieczki w otoczeniu zieleni i gór. Spokojnie, znajdziemy tu również łatwe i przyjemne trasy. Osoby lubiące chadzać po górach mogą tez wybrać się turystycznymi szlakami np. na Równicę czy Małą Czantorię. W mieście prężnie działają restauracje, cukiernie czy puby, wzdłuż Wisły znajduje się aleja spacerowa z ławkami i trasą dla rowerów. To właśnie w Ustroniu znajduje się wyciąg krzesełkowy na Czantorię. Do tego, znajdują się tu leśne parki, w których można zaczerpnąć powietrza i odpocząć od zgiełku.

Ciechocinek

Zdjęcie Park zdrojowy w Ciechocinku / Albin Marciniak/East News / East News

Miasto zdrowia i festiwali. Takim hasłem promuje się Ciechocinek. Miasto uzdrowiskowe dysponuje całym wachlarzem propozycji dla seniorów. Znajdują się tu szpitale uzdrowiskowe, sanatoria, ośrodki wypoczynkowe, pijalnia wód mineralnych... Do tego dochodzi zieleń, wszechobecne kwiaty i parki. Brzmi jak przepis na udany wypoczynek? Ciechocinek nie bez powodu jest uznawany za jedno z najbardziej lubianych uzdrowisk w Polsce. To właśnie tutaj znajdują się lecznicze wody solankowe, wykorzystywane do picia, kąpieli czy inhalacji. W Ciechocinku znajdują się największe w Europie tężnie, które zostały zbudowane w latach 1824-1859. Niewielka miejscowość na Kujawach z pewnością będzie idealnym miejscem na wypoczynek.

Wysowa - Zdrój

Zdjęcie Pijalnia wód w Wysowej Zdroju / MAREK DYBAS/REPORTER / East News

Seniorzy mogą też złapać oddech w Wysowej-Zdroju. Malownicza miejscowość w Beskidzie Niskim od lat przyciąga kuracjuszy swoimi walorami przyrodniczymi, jak i leczniczymi. W sanatoriach można skorzystać z zabiegów zarówno dla ciała, jak i ducha, a później wypoczywać w pięknych okolicznościach przyrody. Kosztowanie wód mineralnych w trakcie spaceru po parku zdrojowym z pewnością pozwoli się zrelaksować i odpocząć od zgiełku. W Wysowej nie brakuje tras spacerowych i przytulnych miejsc, w których można skosztować przysmaków lokalnej kuchni.

Suwalski Park Krajobrazowy

Zdjęcie Suwalski Park Krajobrazowy (punkt widokowy w Smolnikach) / MAREK LASYK/REPORTER / East News

Szukacie przede wszystkim spokoju i ciszy? Ta propozycja jest dla was. Na naszej liście nie mogło zabraknąć Suwalskiego Parku Krajobrazowego. W tym urokliwym zakątku miejsc do relaksu nie brakuje - a jak wypoczywać, to najlepiej w otoczeniu jezior i zieleni. A jeśli najdzie was ochota na aktywny wypoczynek, idealnie trafiliście. Sporo tu pieszych szlaków turystycznych czy ścieżek poznawczych. Jakie miejsca warto odwiedzić?

Zdjęcie Aktywne wakacje? Na Suwalszczyźnie nie będziesz się nudzić / 123RF/PICSEL

Z pewnością warto zobaczyć najgłębsze jezioro w Polsce, czyli jezioro Hańcza. Z kolei 2 kilometry od wsi Szurpiły znajduje się Góra Zamkowa mająca wysokość 228,1 m n.p.m. - rozpościera się z niej widok na cztery jeziora: Kluczysko, Szurpiły, Jegłowek i Jegluweczek. Jeśli będziemy w okolicach, można też udać się do rezerwatu Rutka, w którym znajduje się platforma widokowa z widokiem na panoramę Szeszupy. Do tego charakterystyczny, polodowcowy krajobraz Suwalszczyzny, czyli wzgórza morenowe, jeziora i głazy.

Kudowa Zdrój

Zdjęcie Kudowa Zdrój to znana miejscowość uzdrowiskowa / MONKPRESS/East News / East News

Sporo do zaoferowania seniorom ma również Kudowa Zdrój. Malownicze uzdrowisko położone u stóp Gór Stołowych słynie z leczniczych walorów znajdujących się tu wód mineralnych. Do tego dochodzi dobrze rozbudowana baza gastronomiczna i noclegowa - zarówno w sanatoriach, jak i pensjonatach czy hotelach.

Miasto zachwyca różnymi możliwościami spędzania wolnego czasu i jest też świetną bazą wypadową do innych turystycznych atrakcji. Jeśli jednak spędzamy czas tylko w mieście, warto wybrać się do parku zdrojowego i skosztować wody z Pijalni Wód Mineralnych. W Kudowie znajduje się również Muzeum Zabawek, w którym znajduje się ok. 6 tys. eksponatów.

