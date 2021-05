Dyskryminują ją z powodu dużych piersi? "Takie mam!"

Paige Woole, 28-latka z Los Angeles, to modelka i influencerka. Kobieta do niedawna posiadała konto na popularnej platformie TikTok - ale została stamtąd dwa razy wyrzucona, jak twierdzi, "za posiadanie zbyt dużych piersi".

Po raz pierwszy usunięto ją z platformy w lutym, kilka dni po tym, jak osiągnęła 100 000 polubień. - Byłam bardzo podekscytowana i zmotywowana do dalszego publikowania tam - opowiada Woolen dla Jam Press.



Podkreśla, że następnie nakręciła film, w którym opowiadała żart przesłany od obserwatora przez prywatną wiadomość.



- To nie było wulgarne ani seksualne. Powiedziałam tylko tyle: "dlaczego keczup się zarumienił? Ponieważ widział sos sałatkowy!", ale zostałam zbanowana w ciągu 24 godzin - opisuje.





Zdjęcie Modelka próbowała odwoływać się od decyzji platformy, ale nie udało jej się zmienić / Jam Press/@paigewoolen / SplashNews.com/East News / East News

Kobieta złożyła odwołanie do TikToka, które, jak zaznacza, miało zostać odrzucone tydzień później. Dwa tygodnie później założyła nowe konto i zaczęła od zera. - Zaczęłam ponownie publikować i osiągnęłam 60 000 obserwujących i 250 000 polubień w ciągu dwóch tygodni. Byłam bardzo ostrożna, jeśli chodzi o wytyczne. Nie publikowałam zdjęć w bikini ani w żaden sposób nie pokazywałam piersi, ale zostałam wyrzucona zaledwie tydzień później - mówi. - Nie było nagości, nie było nic, co mogłoby łamać ich zasady!



- Filmy, które opublikowałam, przedstawiały mnie, gdy jestem przed kamerą w ubraniu. Możesz wyobrazić sobie moją frustrację, gdy kolejne konto zostało zbanowane! Jedyną rzeczą, o której mogłabym pomyśleć, jest to, że moje duże piersi bardzo przyciągają wzrok. Nawet jeśli mam na sobie chociażby t-shirt, nadal wyglądają na duże - tłumaczy.





Zdjęcie Screen jednego z materiałów z konta 28-latki / Jam Press/@paigewoolen / SplashNews.com/East News / East News

Modelka podkreśla, że nigdy nie otrzymała oficjalnego wyjaśnienia, dlaczego została zbanowana na TikToku, ale jest przekonana, że powodem jest właśnie rozmiar jej biustu. - Po prostu takie mam piersi. Oczywiście rozumiem, że wyglądają seksualnie, ale w jaki sposób to moja wina? Dziewczyny publikują podobne treści jak ja lub znacznie bardziej prowokacyjne filmy i mają zweryfikowane konta - opowiada, wzburzona. - Czuję się tak, jakby TikTok na bieżąco ustalał zasady.



* * *



