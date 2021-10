O Dniu Dziewczyn nie każdy pamięta. Większość z nas, myśląc o święcie kobiet, kojarzy datę 8 marca - wtedy wypada najpopularniejsze i hucznie obchodzone święto wszystkich pań. Okazuje się jednak, że Dzień Kobiet to nie jest jedyne święto, kiedy możemy okazać wdzięczność płci pięknej. Kolejnym z nich jest właśnie Dzień Dziewczyny.

Dzień Dziewczyny 2021. Kiedy wypada?

Dzień Dziewczyn przypada na jesień. Przypada prawie dwa tygodnie po Dniu Chłopaka, dlatego tę datę łatwo zapamiętać. Dzień Dziewczyny w 2021 roku obchodzimy 11 października. To idealny moment, by pokazać, jak ważne dla nas są kobiety - nie tylko te dorosłe.



Skąd się wziął Dzień Dziewczynek? Jaka jest geneza święta?

W tym roku obchodzimy Dzień Dziewczyn po raz dziesiąty. Święto zostało ustanowione przez ONZ w 2011 roku. Międzynarodowy Dzień Dziewczynek świętuje się na całym świecie. Stworzono go po to, by zwrócić uwagę na wszystkie wyzwania i zagrożenia, z którymi zmagają się dziewczyny. Święto ma na celu pokazanie, że już od dzieciństwa małe kobiety muszą borykać się z wieloma trudnościami, a Międzynarodowy Dzień Dziewczyny ma to uświadamiać społeczeństwu.



Dorastające dziewczęta mają prawo do bezpiecznego, wykształconego i zdrowego życia nie tylko w tych krytycznych latach formacyjnych, ale także w okresie dojrzewania do kobiet. Skutecznie wspierane w okresie dojrzewania dziewczęta mają potencjał, by zmieniać świat – zarówno jako dzisiejsza, jak i przyszłe pracownice, matki, przedsiębiorcy, mentorzy, szefowie gospodarstw domowych i przywódcy polityczni. Inwestycja w uświadomienie sobie potęgi dorastających dziewcząt chroni ich prawa dzisiaj i obiecuje bardziej sprawiedliwą i dostatnią przyszłość, w której połowa ludzkości będzie równoprawnym partnerem w rozwiązywaniu problemów związanych ze zmianą klimatu, konfliktami politycznymi, wzrostem gospodarczym, zapobieganiem chorobom i globalny zrównoważony rozwój podaje ONZ

Jaki prezent wręczyć na Dzień Dziewczyny?

Międzynarodowy Dzień Dziewczyn to święto, które mogą obchodzić wszystkie dziewczyny, niezależnie od wieku. Ze względu na swoją historię dotyczy szczególnie najmłodszych kobiet. Nie zapomnij więc o tych dziewczynach w swoim otoczeniu. Siostra, kuzynka, a może córka? Dzień Dziewczyny to świetny moment, by im coś podarować. Co kupić dziewczynie w jej święto? Zastanów się, co byłoby najbardziej przydatne obdarowanej. Praktyczne prezenty są najlepsze.

Nie wiesz, co możesz podarować na Dzień Dziewczyny? Wypróbuj jeden z podanych poniżej uniwersalnych prezentów:



- bilet na wspólne wyjście do kina, obiad bądź kolacja w restauracji. Wspólnie spędzony czas to najlepszy prezent dla każdego. Zabierz dziewczynę do kina, restauracji czy nawet na spacer. Każda kobieta doceni taki prezent.



- ulubione kosmetyki. Zobacz, co znajduje się w łazience kobiety, którą chcesz obdarować. Może lubi jakąś konkretną markę? Zastanów się, a łatwo dobierzesz odpowiedni prezent.



- świece zapachowe. Większość kobiet uwielbia pachnące dodatki do domu, szczególnie w jesienne wieczory. To dobry sposób na umilenie dnia.



- voucher na zakupy. Twoja obdarowywana często robi zakupy w konkretnym sklepie? To dobra okazja, by to wykorzystać. Jeżeli nie wiesz, co wręczyć, wybierz voucher. To niezwykle uniwersalny prezent.



Postaw na prezent od serca, a każda z obdarowanych kobiet z pewnością będzie wdzięczna.