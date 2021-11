Czy jest wolne za 1 stycznia 2022? Nowy Rok jest jednym z dni ustawowo wolnych od pracy, jednak w najbliższym roku 1 stycznia wypada w sobotę. Jak zaplanować urlop, by cieszyć się nim jak najdłużej? Oto co mówią przepisy z polskiego kodeksu pracyna temat dnia wolnego za 1 stycznia w sobotę.

Wolne za Nowy Rok 2022? Sprawdzamy, czy się należy

Według 130 § 2 Kodeksu pracy "każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin". Oznacza to, że za sobotę 1 stycznia należy się dzień wolny. Obowiązuje to wszystkich, którzy pracują w ramach umowy o pracę - w innych przypadkach jest to zależne od ustalenia z pracodawcą.





Kiedy wolne za 1 stycznia? Wyjaśniamy

Czy dzień odbioru wolnego za 1 stycznia jest ustalony odgórnie? Nie, wszystko zależy od przyjętych przez dany zakład pracy wytycznych. Dzień wolny od pracy powinien być jednak wyznaczony do końca okresu rozliczeniowego, w którym to przypadło to święto - a więc może on poprzedzać dzień świąteczny lub następować po nim.



Termin dnia wolnego za 1 stycznia jest ustalany przez pracodawcę, jeśli jesteśmy pracownikami, nie możemy wybrać go sobie samodzielnie. W zależności od ustaleń wewnętrznych w firmie, pracownicy mogą zaproponować jednak datę odbioru wolnego dnia, a pracodawca może się przychylić do ich sugestii.



