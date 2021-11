Ceny w grudniu będą jeszcze wyższe. Kiedy robić zakupy na święta?

Ile kosztują Święta Bożego Narodzenia?

Dla wielu osób święta upamiętniające narodziny Jezusa Chrystusa, to magiczny czas w roku, który spędzają w rodzinnym gronie. Takie świętowanie wiąże się jednak ze sporymi wydatkami.



Zorganizowanie Świąt Bożego Narodzenia to nie lada wyzwanie. Nie tylko logistyczne, ale także finansowe. Niektórzy już nawet miesiąc wcześniej planują budżet, który w danym roku mogą przeznaczyć na bożonarodzeniowe zakupy.



W grę wchodzą niemałe pieniądze, bo święta Bożego Narodzenia to aż trzy dni, a więc jest to nie tylko 12 wigilijnych potraw, ale także inne dania na pierwszy oraz drugi dzień świąt.



Zdjęcie Zorganizowanie świąt Bożego Narodzenia wiąże się ze sporymi wydatkami / 123RF/PICSEL

Zatem na stołach w większości domów pojawia się nie tylko wigilijna zupa, pierogi oraz ryby, ale także świąteczne dania mięsne, wędliny oraz ciasta.



Organizacja świąt pochłania spore zasoby finansowe, a jak się okazuje, w 2021 roku może być jeszcze drożej, bo ceny produktów spożywczych znacząco idą w górę.



Wzrost cen nabiera tempa

Już w październiku słyszeliśmy komentarze ekonomistów dotyczące inflacji. Wskazywano, że do końca roku może przekroczyć nawet 7 proc.



Zdjęcie Można odczuć wzrost cen masła, margaryny i przede wszystkim oleju / 123RF/PICSEL

Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego wskazał, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) w październiku 2021 r. w porównaniu z październikiem 2020 roku wzrosły o 6,8 proc. Inflacja w październiku biła rekordy, a ekonomiści potwierdzają, że wzrost cen będzie przyspieszać.

W Polsat News wicepremier Henryk Kowalczyk został zapytany o inflację. Potwierdził, że na święta ceny nie spadną i będą dalej rosły w przyszłym roku, a wszystko to przez wzrost cen środków do produkcji rolnej.





Kupować na zapas?

Nie da się nie zauważyć, że idąc do sklepu, płacimy coraz więcej. Jak wynika z "Indeksu cen w sklepach detalicznych" opublikowanego przez UCE RESEARCH, Hiper-Com Poland i Grupę AdRetail, to ceny produktów tłuszczowych najbardziej poszły w górę. Zdecydowanie można odczuć wzrost cen masła, margaryny i przede wszystkim oleju.



Trzeba się liczyć również z tym, że płacimy więcej za mięso. Chociaż jest widoczny spadek cen wieprzowiny, to cena wołowiny poszybowała w górę. Podobnie jest z mięsem drobiowym. Zauważalne jest również to, że podskoczyła cena jajek oraz pieczywa.



Ceny produktów na sklepowych półkach biją po oczach, a przez to, że ekonomiści już dziś są zdania, że ceny będą jeszcze wyższe, to może pora zastanowić się nad zrobieniem świątecznych zapasów już teraz.



Zdjęcie Zauważalne jest również to, że podskoczyła cena jajek oraz pieczywa / 123RF/PICSEL

Oczywiście nie wszystkie produkty mogą być przechowywane przez długi czas, ale warto się skupić na tych, które mogą okazać się niezbędne podczas przygotowywania świąt. Mowa tutaj m.in. o majonezie, oleju, mące lub cukrze. Pieczenie świątecznych ciast się bez nich nie odbędzie, a zapas majonezu przyda się do przygotowywania, chociażby sałatki jarzynowej, która gości na stołach wielu Polaków.

Należy jednak pamiętać, że produkty sypkie najlepiej przechowywać w szklanych, szczelnie zamkniętych pojemnikach. Powinny one stać w suchych i chłodnych miejscach. Wszystko po to, by uchronić np. mąkę przed molami spożywczymi. Majonez natomiast należy przechowywać w chłodnym miejscu, z dala od źródła ciepła.



