Ekstrawertycy i introwertycy to osoby o całkowicie innym usposobieniu. Często w życiu kierują się innymi wartościami, przez co ich kontakt może być utrudniony. Dowiedz się, czym wyróżnia się typowy introwertyk i w jaki sposób możesz go rozpoznać.

Potrzeba samotności. Pozwól mu naładować baterię

Introwertycy są osobami, które cenią sobie samotność. Oczywiście potrzebują towarzystwa tak jak inni ludzie. W ich przypadku zbyt duża ilość bodźców może męczyć, a spotkania towarzyskie będą od nich wymagać sporego poświęcenia. Dlatego introwertycy dobrze czują się sami ze sobą. W odróżnieniu od ekstrawertyków, którzy czerpią energię z otoczenia, introwertycy nabywają ją w samotności. Z tego powodu spędzając czas z osobą, która charakteryzuje się takim usposobieniem, należy zrozumieć, że będzie potrzebowała więcej czasu na odpoczynek przed kolejnym spotkaniem.

Niespodzianki nie są dla niego. Lepiej oszczędź mu zaskoczeń

Introwertyk nie lubi niespodzianek. Przed każdym większym spotkaniem może on czuć potrzebę przygotowania się na nie mentalnie. Przez to spontaniczna, niezapowiedziana wizyta, nieproszony gość czy sekretna impreza mogą przyprawić go o niepotrzebny stres. Lepiej z wyprzedzeniem uprzedzić go o swoich planach oraz skonsultować, jaki termin będzie dla niego najlepszy. Dzięki temu uszanujesz jego potrzeby oraz dasz znać, że się o niego troszczysz.

Pójdź na kompromis. Nie każda atrakcja będzie odpowiadać introwertykowi

Spora ilość bodźców, jak hałas, niespodziewany dotyk czy silny zapach sprawiają, że introwertyk czuje się przytłoczony. Należy wziąć to pod uwagę, szczególnie jeśli wspólnie planujecie spotkanie. Impreza w klubie czy koncert nie są miłe dla introwertyków. Jeśli chcesz spędzić z nim czas, o wiele lepiej sprawdzi się kino, kawiarnia czy zacisze własnego domu. Introwertyk doceni ciszę oraz spokój, którymi będzie charakteryzować się miejsce spotkania.

Introwertyk doceni ciszę oraz spokój 123RF/PICSEL

Milczenie to nie oznaka arogancji. Pozwól mu się otworzyć

Częstym zarzutem skierowanym w stronę introwertyków jest milczenie. Ekstrawertycy mogą brać je za oznakę arogancji. W końcu komunikacja jest dla nich kluczem. Należy jednak zrozumieć to, że introwertyk nie otwiera się łatwo. Kiedy nie ma nic do powiedzenia, nie będzie się odzywał. Nie będzie walczył o uwagę z innymi. Jeśli zależy nam na włączeniu go do rozmowy, warto zadawać pytania wprost i uważnie słuchać. W ten sposób może udać się go otworzyć.

Nie stawiaj go na świeczniku. Introwertyk nie lubi zainteresowania

Bycie w centrum uwagi dla introwertyka to koszmar. Woli być uczestnikiem spotkania, a nie jego główną atrakcją. Dlatego nie warto wywoływać go na forum, ani stawiać na świeczniku. Dla jego komfortu lepiej pozostawić go samemu sobie. Nawet jeśli milczy, może się okazać, że świetnie się bawi, słuchając innych i przebywając z ludźmi.

Mniej znaczy więcej. Dla introwertyka tłum to za dużo

Introwertycy najlepiej radzą sobie w niewielkich grupach. W ten sposób bez problemu mogą nawigować swoimi emocjami. Pośród kilku osób nie zawsze muszą się odzywać, mogą słuchać i bez problemu poradzą sobie z komunikacją. Duża liczba osób może już dla nich stanowić problem. Kiedy nie ma szansy na szczerą i głęboką rozmowę, introwertyk nie będzie się odzywał. Co więcej, tłum oznacza hałas czy niespodziewany dotyk — takie bodźce mogą dodatkowo go stresować i męczyć.

Introwertyk nie lubi farmazonów. Small talk nie jest dla niego

Introwertycy w większości przypadków są niezwykle szczerzy. Nie tolerują kłamstwa, ani fałszywości. Z tego powodu wiele standardowych zachowań dla nich nie ma sensu, ani znaczenia. Nie dla nich jest rozmawianie o pogodzie i small talk. Mają świadomość tego, że mogą przez to wydawać się nieprzystępni oraz chłodni. W większości przypadków im to jednak nie przeszkadza.

Nie bierz do siebie odmowy. Introwertyk nie ma nic złego na myśli

Aby żyć po swojemu, introwertycy praktycznie każdego dnia muszą stawiać granice. Wybierają rozrywki, które są zgodne z ich naturą. Przez to często mogą odmówić wyjścia czy spotkania. Nie należy jednak brać tego do siebie. Jest to dla nich niezbędny zabieg, dzięki któremu mogą czuć się wypoczęci oraz spokojni.

Komfort dla introwertyka jest niezwykle ważny 123RF/PICSEL

Introwertyk ceni sobie komfort. Wybierze to, co lubi

Introwertycy są silnie połączeni ze swoimi emocjami. Z tego powodu mogą być bardzo selektywni podczas wybierania swoich przyjaciół. Doceniają osoby, które szanują ich preferencje oraz nie zmuszają ich do wychodzenia ze swojej strefy komfortu. Introwertyk będzie szukał zrozumienia oraz akceptacji, szczególnie od ekstrawertyków. Kiedy zacznie ci ufać, możesz czuć jedynie wdzięczność — to znak, że naprawdę cię docenia.

Wierny partner i zaufany przyjaciel. Introwertyk nigdy cię nie opuści

Introwertycy mają swoje specyficzne cechy, przez które wiele osób może nie lubić spędzać z nimi czasu. Introwertyk może nie być najgłośniejszy albo najbardziej skłonny do zabawy. Należy jednak pamiętać, że zestaw jego cech czyni z niego najlepszego przyjaciela. Introwertyk powie ci najgorszą prawdę, będzie chronił twoje sekrety i rzadko kiedy odmówi pomocy. To osoby, które często wiążą się z innymi ludźmi na całe życie. Otwierają się powoli, ale tworzą silne więzi, które trwają latami. Co więcej, źle znoszą rozstania i konflikty. Małe sprzeczki i nieporozumienia nigdy nie będą dla nich powodem do zerwania głębokiej relacji.

