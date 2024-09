To imię mężczyzny nieśmiałego, ale oddanego w pełni bliskim. Warto go mieć jako przyjaciela!

Raz jest realistą, a raz romantykiem. Potrafi przystosować się do sytuacji. Lubi działać szybko, ale cicho. Hugo to na pewno mężczyzna wyjątkowy. Co go jeszcze wyróżnia i jaki jest jego charakter? Co mogą powiedzieć o nim jego przyjaciele i osoby z najbliższego otoczenia?