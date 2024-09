W wielu miejscach, w których mieszkałam, zauważyłam coś dziwnego - pewną nieufność, a czasem wręcz mściwość wśród rodaków. I nie chodzi o to, że wszyscy Polacy są źli, ale jak to mówią - przezorny zawsze ubezpieczony.

Weźmy pod lupę sytuację, która spotkała mnie całkiem niedawno. Prowadzę własny, niewielki biznes, o który staram się dbać możliwie jak najbardziej. Ktoś w internecie skomentował to, czym się zajmuję. Nic wielkiego, zwykły komentarz. Odpowiedziałam rzeczowo, myśląc, że na tym sprawa się zakończy. Niedoczekanie. Nagle pod postem pojawiła się fala hejtu - od ludzi, których nie znam, którzy nigdy mnie nie spotkali, ale już mieli wyrobione zdanie. Zaczęli mnie porównywać do innych, pisać rzeczy, które były nie tylko krzywdzące, ale wręcz absurdalne. Co więcej, niektórzy postanowili, że będą zgłaszać moją działalność, by "mnie zniechęcić". Dlaczego? Bo tak.