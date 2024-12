I tak oto w ostatni dzień 2024 roku sieć sklepów Dino będzie czynna do godziny 20:30. Pół godziny wcześniej, bo o 20:00 zamkną się placówki Biedronki, a największy konkurent sklepów należących do Jeronimo Martins, czyli Lidl, będzie czynny do godz. 19:00. Do godziny 19:00 zrobimy także zakupy w sklepach z szyldem Aldi.