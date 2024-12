Na eleganckim balu doskonale sprawdzi się długa suknia wieczorowa , najlepiej w stonowanym kolorze. Idealna będzie klasyczna czerń, srebro i złoto, czerwień lub odcienie beżu. Taka kreacja nie musi być jednak nudna - z powodzeniem możemy sięgnąć po suknię z cekinami czy bogatymi zdobieniami. W końcu to sylwester!

Panie, które zdecydują się na sylwestra w klubie, mogą zaszaleć z krótszą sukienką . Po pierwsze, będzie ona zdecydowanie wygodniejsza, po drugie - bardziej pasuje do luźniejszej imprezy w światłach dyskotekowych lamp. Plus imprezy w klubie? Kolorystyka kreacji dowolna!

Panie, które wybierają się na domówkę w gronie najbliższych i przyjaciół są w najlepszej sytuacji - mają kompletną dowolność w kwestii wyboru kreacji . Mimo to, wybór ten zawsze warto skonsultować z gospodarzami, szczególnie wtedy, gdy przygotowali imprezę tematyczną, przebieraną lub liczą na naszą kreatywność.

Szykując się do imprezy sylwestrowej, wyciągnijmy z szafy wszystkie cekinowe kreacje.

Wybór idealnej kreacji na sylwestra podyktowany jest przede wszystkim obowiązującymi w danym roku trendami. Tu mamy jednak dobrą wiadomość - te nie zmieniają się od wielu lat! Cekiny, brokat i kryształki święcą triumfy już od dekad i wszystko wskazuje na to, że zostaną z nami na zawsze.

Szykując się do imprezy sylwestrowej, wyciągnijmy z szafy wszystkie cekinowe, błyszczące kreacje, bogatą biżuterię, kryształowe dodatki i aplikacje. Pamiętajmy jednak o podstawowej zasadzie - jeśli decydujemy się na mocną, cekinową kreację, to zachowajmy umiar i dobierzmy do niej bardziej stonowaną biżuterię.