Podawaj na ciepło. Znikają z talerza ekspresowo

Szybkim i pysznym rozwiązaniem na przekąskę sylwestrową są kuleczki serowe. Potrzebne do nich będą: gotowe ciasto do pizzy, dowolny ser, suszone pomidory, czy też oliwki, jajko i odrobina mleka. Wariantów jest niezwykle, a jeżeli nie zdążyliśmy zrobić zakupów, to możemy wykorzystać to, co mamy w lodówce. Ciasto wystarczy pokroić w kwadraty, następnie w każdym z kawałków trzeba ułożyć dodatki. Pamiętajmy, aby nałożyć ich na tyle, aby ciasto można było zawinąć w kuleczkę. Na koniec smarujemy wszystko jajkiem wymieszanym z łyżką mleka. Smakołyk pieczemy w ok. 200-220 stopniach ustawiając wariat "góra i dół". Kulki wyjmujemy, kiedy się przyrumienią. Można podawać je z dowolnymi sosami.

Rozwiń

Tortilla w imprezowym wydaniu. Goście będą się zajadać

Najpopularniejszym i najbardziej ekspresowym rozwiązaniem na imprezowe smakołyki jest tortilla. Najczęściej wykonywana jest w wariancie szynka, ser i papryka, więc może wydawać się już nudna i oklepana. Przygotowaliśmy jednak kilka alternatywnych propozycji na użycie tortilli, które przyciągną wzrok gości. Pierwsza opcja to przekąska na zimno wypełniona pastą z tuńczyka - będzie syta i świeża przez całe przyjęcie.

Czego potrzebujesz?

tortilla,

tuńczyk w sosie własnym,

ogórek kiszony,

pół białej cebuli,

jajko gotowane,

świeży lub suszony koperek.

Na początek kroimy cebulę, jajko i ogórka w drobną kosteczkę oraz siekamy umyty i wysuszony koperek. Tuńczyka z puszki odcedzamy i miażdżymy widelcem. Następnie wszystkie składniki dokładnie mieszamy i doprawiamy pierzem i czosnkiem. Na koniec wypełniamy tortille nadzieniem, zwijamy w rulon i odstawiamy w sreberku do lodówki. Przed podaniem na talerz kroimy całość i podajemy z wykałaczką, aby się nie rozpadały. Podczas składania tortilli brzegi ciasta można posmarować np. serkiem topionym, gdyż będą się wtedy lepiej trzymać.

Tortilla to uniwersalna przekąska na każdą okazję 123RF/PICSEL

Warto pamiętać, że tortilla świetnie smakuje również podawana na ciepło w formie zapiekanych roladek. Jakich składników potrzebujemy?

tortille,

sos pomidorowy,

ser tarty,

kurczak/wędlina,

kukurydza z puszki,

papryka.

Jeśli wybieramy wersję z kurczakiem, to należy go wcześniej pokroić w drobne kawałki i podsmażyć, a potem odstawić na chwilę do ostudzenia. Tortille smarujemy sosem pomidorowym i możemy posypać bazylią lub oregano. Następnie podsypujemy serem, szynką/kurczakiem i warzywami, które mamy pod ręką. Kroimy ciasto w plasterki i ustawiamy np. w brytfance obok siebie. Całość także możemy podsypać serem i wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 200 stopni Celsjusza na ok. 10 minut.

Danie będzie gotowe w 20 minut 123RF/PICSEL

Banalnie prosta i elegancka przekąska na imprezę sylwestrową

Finalną propozycją jest ser camembert podawany z dodatkami, które można dostosować wedle uznania. Jest to przekąska, którą można się dzielić i wygląda spektakularnie. Do przygotowania takiego dania potrzebujemy:

sera camembert,

garstkę pomidorków koktajlowych,

paprykę,

bagietkę czosnkową,

oliwę,

szynkę.

Do wykonania przekąski potrzebne jest również naczynie żaroodporne lub szersza blaszka, którą wykładamy papierem do pieczenia. Na środek kładziemy ponacinany ser, bliżej centrum dodajemy warzywa, a na bokach kładziemy pokrojoną bagietkę tak, aby tworzyła koło. Na warzywa kładziemy także szynkę i całość polewamy oliwą i posypujmy suszoną bazylią. Naczynie wkładamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni Celsjusza i wyjmujemy po ok. 15-20 minutach. Ser powinien się rozpływać, a pieczywo przyrumienić.

Rozwiń

Jak jedzenie pitai wpływa na organizm? Karolina Burda, Karolina Burda INTERIA.PL