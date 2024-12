Jaka pogoda czeka nas w ostatni dzień 2024 roku?

W ostatni dzień 2024 roku, czyli 31 grudnia czeka nas duże zachmurzenie, któremu towarzyszyć mają opady deszczu. "W pasie centralnym zachmurzenie duże z rozpogodzeniami, a na południu przeważnie małe i tam rano lokalnie mgły osadzające szadź, ograniczające widzialność do 400 metrów" - wskazują specjaliści z IMGW.

Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze Polski od 3 st. C do 6 st. C. Chłodniej będzie w rejonie Bieszczad - tam termometry wskażą ok. 1 st. C.

IMGW ostrzega również przed silnymi porywami wiatru. "Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, lokalnie w rejonach podgórskich Bieszczad do 55 km/h, a początkowo na wybrzeżu dość silny, w porywach do 65 km/h, południowo-zachodni i zachodni. Wysoko w Karpatach wiatr w porywach do 80 km/h, w Sudetach do 90 km/h" - czytamy na imgw.pl.

W nocy z 31 grudnia na 1 stycznia nadal duże zachmurzenie, opady deszczu, a gdzieniegdzie deszczu ze śniegiem. W niektórych regionach kraju opady mogą być marznące, dlatego na drogach i chodnikach zrobi się bardzo ślisko. Temperatura minimalna od -4 st. C na południu, około 0 st. C w centrum, do 4 st. C na wybrzeżu, a w rejonach podgórskich Karpat lokalnie spadek do -6 st. C - informują synoptycy z IMGW.

W sylwestrową noc zacznie mocno wiać. "Wiatr początkowo słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, później nasilający się do umiarkowanego i dość silnego, w porywach na północnym zachodzie do 65 km/h, w rejonach podgórskich do 70 km/h, południowo-zachodni i południowy. Nad morzem wiatr dość silny i silny, od 40 km/h do 50 km/h, w porywach do 85 km/h, południowo-zachodni. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 120 km/h, w Karpatach do 90 km/h" - ostrzega IMGW.

W sylwestrową noc zacznie mocno wiać

Czeka nas potężny atak zimy?

O bardzo niebezpiecznej pogodzie donosi także serwis TwojaPogoda.pl, w którym czytamy, że w sylwestrową noc w górach i w północnych województwach wiatr może przybierać charakter wichury.

"W Nowy Rok (1.01) następować będzie dalsze pogarszanie się warunków atmosferycznych. Utrzyma się bardzo silny wiatr, najgwałtowniejszy w północnej połowie kraju, gdzie wciąż będą mu towarzyszyć przelotne, ale chwilami obfite deszcze" - informuje serwis pogodowy.

Niewykluczone, że bardzo niebezpiecznie w kontekście pogody zrobi się w czwartek 2 stycznia. Jeśli prognozy specjalistów z TwojaPogoda.pl się potwierdzą, wówczas "nad południowym Bałtykiem przemknie głęboki niż, który przyniesie duże wahania ciśnienia, a co za tym idzie potężną wichurę, która może stanowić poważne zagrożenie i powodować szkody materialne".

To jednak nie koniec złych informacji, ponieważ wichurze towarzyszyć mają przelotne opady deszczu przechodzące w śnieg, w postaci intensywnych zawiei śnieżnych.

"To będzie dopiero wstęp do prawdziwej zimy, która zapanuje w całym kraju jeszcze przed końcem tygodnia. Musimy się liczyć nie tylko ze skutkami wichur, ale też zawiei śnieżnych, oblodzenia i mrozu. Pora wyjąć z szaf ciepłą odzież i przygotować się na trudne warunki na drogach" - czytamy na TwojaPogoda.pl.

