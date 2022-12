Spis treści: 01 Ile osób w Polsce nosi imię Helena? Imię, które wróciło do łask

Ile osób w Polsce nosi imię Helena? Imię, które wróciło do łask

Helena to jedno z imion, które królowało w Polsce w okresie PRL-u tuż obok Krystyny, Marii, Elżbiety, czy Teresy. Po pewnym czasie jego popularność zmalała, lecz wraz z powrotem mody na nieco staromodne imiona, triumf imienia Helena powrócił.

To proste imię urzeka coraz więcej osób i nic w tym dziwnego, bo jak się okazuje, kobiety noszące to imię wykazują się ciekawymi cechami, a samo znaczenie imienia jest niezwykle romantyczne.

Znaczenie imienia Helena

Zdjęcie Helena to od lat jedno z ulubionych imion Polaków / 123RF/PICSEL

Imię Helena pochodzi z języka greckiego. Jego znaczenie można interpretować na kilka sposobów, a każdy z nich jest niezwykle romantyczny. Może oznaczać "blask" lub ‘helane’, czyli "pochodnia", lub też może pochodzić od słowa ‘selene’, które oznacza "księżyc".

Spokojnie można więc w piękny sposób łączyć te tłumaczenia, czego wynikiem jest wolne przełożenie, gdzie Helena oznacza "blask księżyca".

Biblijne pochodzenie imienia Helena

Choć podstawową wersją pochodzenia imienia Helena jest greka i mitologiczne powiązania, to można zetknąć się z nawiązaniem do... biblii. Imię to może być powiązane ze słowem ‘helené’, czyli "kosz trzcinowy". Ten z kolei kojarzy się oczywiście z historią Mojżesza, który w takim trzcinowym koszu rozpoczął swoje nowe życie.

Kojarzone jest także ze św. Heleną, cesarzową rzymską, której przypisuje się odnalezienie relikwii Krzyża Pańskiego. W tradycji zachodniej jest patronką farbiarzy, wytwórców igieł i gwoździ, a w tradycji wschodniej wierni modlą się do niej o dobre plony w rolnictwie.

Jakie są Heleny? Oto najważniejsze cechy charakteru tych kobiet

Mówiąc "Helena" wiele osób ma przed oczami mitologiczną postać Heleny Trojańskiej, bohaterki Iliady Homera, która była najpiękniejszą kobietą swoich czasów.

Jej wdzięk i powab zachwyca po dzisiejsze czasy, więc nic też dziwnego, że rodzice, nadając to imię swoim córkom, chcą, by były one równie piękne, co królowa Sparty. Jednak nie tylko o urodę chodzi, bo osoby noszące imię Helena, charakteryzują się niezwykłą delikatnością, powabem i uczuciowością. Bliskie są Helenom postawy romantyczne i miłosne uniesienia.

Jej kobiecość i zmysłowość potrafią zwalać z nóg, a wszędzie gdzie się pojawia, ściąga na siebie uwagę innych. Helena jest szlachetna i sprawiedliwa, ale jednocześnie nie lubi, kiedy ktoś nią rządzi i jej rozkazuje.

Kobiety o tym imieniu wiedząc, że działają jak magnes na innych ludzi, niekiedy to wykorzystują i traktują innych z góry.

Jakie są Heleny w miłości? Potrafią opętać uczuciem!

Zdjęcie Helena w związku może omamić swojego partnera / 123RF/PICSEL

W miłości i związku Helena nie bierze jeńców. Jak kocha, to całą sobą i stawia wszystko na jedną kartę. Bywa to niebezpieczne, bo ze swojego kochanka jest w stanie uczynić niewolnika swoich uczuć i niestety takie postępowanie bywa toksyczne.

Jej przyszłego wybranka czeka niełatwe zadanie. Musi wykazać się on twardym charakterem, by nieco okiełznać humory ukochanej, a także, by nie dać się zmanipulować jej miłosnym intrygom.

Zdarza się, że Helena w związku będzie zachowywać się niczym prawdziwa księżniczka, która liczy, że poddany spełni każdy jej rozkaz.

Helena w pracy. W jakiej roli sprawdzi się osoba nosząca to imię?

Zdjęcie Helena odnajdzie się w zawodzie o artystycznym rysie / 123RF/PICSEL

Helena to nie tylko romantyczna, ale i artystyczna dusza. Dlatego nieobce będą jej zawody związane ze sztuką jak poetka, aktorka, czy piosenkarka.

Osoba nosząca imię Helena doskonale potrafi wykorzystać także swoje zdolności plastyczne i wyczucie estetyki, dlatego doskonale odnajdzie się w branży modowej, czy jako dekoratorka wnętrz.

Wszelkie zawody, gdzie będzie mogła wykazać się swoją estetyką i niezależnością stoją przed Heleną otworem.

Imieniny Heleny

Heleny obchodzą imieniny:

2 marca

22 maja

31 lipca

18 sierpnia

Zdrobnienia imienia Helena

Helenka

Helenia

Helunia

Helusia

Hela

Helcia

Helen

Słynne Heleny