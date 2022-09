Kobiety o tych imionach są najbardziej pożądane wśród mężczyzn. Jesteś na liście?

Kobiety o tych imionach cieszą się największym powodzenie

Katarzyna - hipnotyzuje

Kupiłeś ten produkt? GIS alarmuje: stwierdzono obecność bakterii Salmonella

Kuchenka będzie lśniła jak nigdy! Niezawodny trik z "wanienką" z folii

Trumna z ciałem Elżbiety II dotarła do Pałacu Buckingham. Brytyjczycy żegnają królową

Katarzyna Bosacka o cenach żywności: "Włosy się jeżą na głowie" Jednym spojrzeniem może zahipnotyzować. Uśmiechnięta, energiczna, intrygująca. Ma w sobie to coś, co wzbudza chęć poznania. Chociaż często można spotkać się z opinią, że Katarzynę to się kocha albo nienawidzi, to na brak zainteresowania nie narzeka.

Justyna - kusi

Skromna, delikatna, kusząca. Tak często opisywana jest właścicielka tego imienia. Justyna potrafi słuchać, potrafi zaczarować. Jest dobrą przyjaciółką, subtelną kochanką, opiekuńczą kumpelą. Jest uwielbiana w towarzystwie za podejście do życia, swobodę w podejmowaniu decyzji i otwarte serce.

Agnieszka - przyciąga

Agnieszka kobieta silnie stąpająca po ziemi. Otwarta, szczera i energiczna. Nie brakuje jej szaleństwa i oryginalnych pomysłów. Przyciąga swoim mocnym charakterem i iskrą w oku. Można z nią porozmawiać o wszystkim. Jest dobrym słuchaczem, doradcą, towarzyszem niejednej życiowej podróży.

Reklama

Czytaj także: To anielskie imię zyskuje na popularności. Rodzice nazywają tak córki coraz częściej

Paulina - pragnąca bliskości

Zdjęcie Paulina potrafi zaskakiwać / 123RF/PICSEL

Paulina zawsze ma problem - z kim wybrać się na spotkanie. Chętnych bowiem nie brakuje. Paulina przyciąga i owszem, ale potrafi też zniechęcić. Ma specyficzne podejście do różnych sytuacji i nie zawsze podoba się to osobie towarzyszącej. Potrafi być energiczna i szalona, a za chwilę cichutka i pragnąca bliskości, czułości.

Aneta - daje poczucie bezpieczeństwa

Aneta taka dziewczyna z sąsiedztwa. Zawsze uśmiechnięta, pozytywnie nastawiona do otoczenia. Spokojna, opanowana i dająca poczucie bezpieczeństwa. Potrafi rozmawiać godzinami, a przy tym uśmiech nie schodzi z jej twarzy. Jest idealny partnerką i to nie tylko do rozmowy...