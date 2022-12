Dziwne znalezisko w mieszkaniu. Znalazł na poduszce 18 nietoperzy

Opolskie Centrum Leczenia i Rehabilitacji Dzikich Zwierząt "Avi" otrzymało w zeszłym tygodniu nietypowe zgłoszenie. W jednym z nieużywanych przez pewien czas mieszkań zadomowiły się nietoperze. Gdy przybyli na miejsce, ich oczom ukazał się niecodzienny widok.

Zobacz również: Tajemnicza królowa, złoto i setki mumii. "Piszemy historię od nowa, to niesamowite"

Wrócił do mieszkania i zastał w łóżku nietoperze

Właściciel jednej z opolskich nieruchomości wrócił do swojego mieszkania po dłuższej nieobecności. Jakież było zdziwienie, gdy jego oczom ukazało się 18 borowców wielkich. Niektóre nietoperze wybrały sobie na miejsce wypoczynku wygodną poduszkę. - Były w kilku miejscach, ale największa grupa, chyba 13 z 18 sztuk wybrała stertę poduszek obok łóżka. Borowce zaczęły się wybudzać, a potem tuptać po mieszkaniu — powiedziała Marta Węgrzyn z Opolskiego Leczenia i Rehabilitacji Dzikich Zwierząt "Avi" w rozmowie z tvn24.pl.

Reklama

Nietoperze znalazły sposób, by dostać się do mieszkania

Nasuwa się jednak pytanie, jakim cudem zwierzaki w ogóle znalazły dostęp do opolskiego mieszkania? Otóż do mieszkania znajdującego się na drugim piętrze ssaki znalazły wejście przez nieszczelną wentylację. - Weszły przez dziurę wychodzącą na zewnątrz bloku, potem szybem wentylacyjnym, aż napotkały zniszczoną, dziurawą kratkę. To była właśnie ich furtka do mieszkania - relacjonowała specjalistka. Podkreśliła też, że pracować przy nietoperzach powinny jedynie osoby zaszczepione na wściekliznę. Specjaliści powinni obchodzić się z nimi delikatnie, ponieważ mają bardzo cienkie kości, a mocniejszy chwyt może zrobić im krzywdę. Nieproszeni goście zostali przeniesieni do ochronnego pomieszczenia przejściowego, a w najbliższym czasie trafią do specjalnej budki.

Choć borowce duże żyją głównie w lasach, to coraz częściej przylatują również do miast. W ostatnich latach coraz częściej pojawiają się w Polsce, a szczególnie upodobały sobie właśnie budynki. W okresie zimowym tworzą duże kolonie składające się z osobników obu płci.

Zobacz również: Nowa wizja Jackowskiego. Szokujące wnioski znanego jasnowidza!