Edukacyjna rola śmieci

W tym kraju prawie połowa dzieci pracuje zamiast uczyć się. Pewien człowiek postanowił to zmienić. Czy mu się udało? Sprawdźmy.

Zdjęcie Ouk Van Day to założyciel pierwszej na świecie szkoły ze... śmieci /Interia/ Facebook

Niezwykła szkoła



W szkole Coconut dzieci strzelają gole do bramek zrobionych z plastikowych butelek. Stare opony służą jako sprzęt do wspinaczki na placu zabaw albo ściany w klasach. Pojemniki na benzynę z powodzeniem zastępują szafki na książki. W każdy piątek dzieci idą zbierać śmieci zostawione przez turystów. Płacą nimi za naukę.



W parku narodowym Kiriom w prowincji Kampong Speu w Kambodży, jedną z atrakcji jest tzw. "Szczęśliwa góra", choć bardziej pasowałoby określenie "Górą śmieci". Uczniowie odkładają butelki plastikowe i szklane. Inne śmieci są spalane. Nie jest to optymalne rozwiązanie, ale w Kambodży nie ma zakładów utylizujących odpady.



Szkoła został założona w 2017 roku, trzy lata później chodziło do niej aż 73 dzieci korzystając z zajęć z matematyki, informatyki, języka khmerskiego i angielskiego. Uczą w niej wolontariusze z całego kraju. Niekiedy biorą dłuższe urlopy w pracy, by tutaj pracować za darmo. Kiedy jedni prowadzą zajęcia edukacyjne, inni budują kolejne klasy, do czego potrzebują wiele butelek po piwie. W ciągu godziny potrafią zrobić drugi otwór w 200 butelkach. Obliczyli, że wznosząc ściany w tradycyjny sposób musieliby wydać 20 razy więcej pieniędzy, a mieszkają w kraju rozwijającym się, więc trzeba być zaradnym. Prowadzą też małe Muzeum Ekoturystyki, do którego bilet wstępu kosztuje dolara. Tutaj każdy cent się liczy.



Niezwykły człowiek



Ouk Van Day, pomysłodawca i dyrektor szkoły, był kiedyś managerem w hotelu. Pewnego dnia wybrał się na wycieczkę do popularnego parku krajobrazowego i zobaczył dziesiątki dzieci, które zamiast uczyć się, zostały wysłane przez rodziców do pracy. Sprzedawały przyjezdnym pamiątki albo prosiły ich o pieniądze. Postanowił stworzyć dla nich szkołę.



Mężczyzna tłumaczy podopiecznym, że trzeba uczyć się i pracować, ale także bawić. Van Day jest wulkanem energii i zaraża wszystkich optymizmem. Uczniowie nazywają go "wujkiem’, bo dba o nie, jak dobry krewny. Dzieci mają dostęp do komputerów i Internetu, a on, gdy czegoś potrzebuje, pieniędzy, śmieci czy nauczycieli, pisze o tym na Facebooku.