Ekipa Friza idzie jak burza. Zespół polskich twórców stał się marką, której obecnie nie sposób jest już lekceważyć. To niejako współczesny fenomen, z którym trzeba się liczyć.

Są nie tylko na YouTube, ale również na giełdzie.

Influecerzy wspierają się i dobrze wiedzą, jak wzajemnie się promować. Regularnie nagrywają nowe piosenki, a współpraca z firmą Koral okazała się wielkim hitem.

Nastolatki w Polsce wykupują lody Ekipy od razu, kiedy tylko te pojawiają się w marketach.

Produkty znikają ze sklepowych lodówek w mgnieniu oka.



Rollercoaster Ekipa Light Explorersa

Energylandia ogłosiła na swoim facebookowym fanpage'u, że w parku rozrywki niebawem pojawi się nowa atrakcja.



Do użytku oddany zostanie rollercoaster Light Explorers, z którego będzie można skorzystać w szóstej strefie Energylandii. Jej obszar to aż 6 hektarów.



Sama przejażdżka to jednak jeszcze nic, bo po niej fani Karola "Friza" Wiśniewskiego i jego przyjaciół, m.in. będą mogli kupić rzeczy z ich sklepu "Ekipatonosi", a także skorzystać ze specjalnej strefy relaksu, gdzie pojawią się leżaki oraz parasole z logiem marki.



Fani Ekipy na pewno już zacierają ręce!



