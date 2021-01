Eksperci ocenili, które postanowienia noworoczne są osiągalne

Postanowienia noworoczne miewają charakter symboliczny, ich dotrzymanie okazuje się dla wielu nie lada wyzwaniem. Jednak jasne, konkretne wyznaczenie kilku realistycznych, osiągalnych celów, może nieco odczarować postanowienia. Psychologowie wskazują na najpopularniejsze tegoroczne postanowienia i oceniają, jak osiągalne są niektóre z nich.

Zdjęcie Jednym z częstych postanowień jest większa aktywność na polu randkowym /123RF/PICSEL

W tym roku wielu z nas postanowiło nic nie zmieniać i porzucić myśl o postanowieniach noworocznych, chcąc uniknąć dodatkowej presji. Jednak psychologowie zachęcają do tego, aby nie porzucać postanowień. Mogą one bowiem nieco udoskonalić, niektóre obszary naszego życia.



Reklama

Psycholog, Amanda Stemen, sugeruje, aby zawęzić je do niewielkiego obszaru w naszym życiu lub skoncentrować się na jednym. Jeśli kuleje nasze zdrowie, kondycja, relacje, warto wybrać ten, który wymaga największej uwagi i zastanowić się, w jaki sposób możemy wprowadzić zmiany. "Postanowienia powinny być konkretne, osiągalne, realistyczne i aktualne" - wyjaśnia.

Psychologowie wyróżnili dziewięć najpopularniejszych postanowień i posługując się skalą od jednego do pięciu (5 jest najbardziej osiągalnym) ocenili, które są osiągalne. Podpowiedzieli też, w jaki sposób ich realizację można ułatwić.

Jednym z najpopularniejszych postanowień jest próba ograniczenia korzystania z mediów społecznościowych. Psychologowie ocenili możliwość realizacji tego postanowienia na 3. Wskazują bowiem, że jego wykonalność zależy od branży, w jakiej pracujemy. Wielu z nas ma pracę, która wymaga częstej obecności w mediach społecznościowych i stałej aktywności w nich. Jak zauważa terapeutka Kate Stoddard, w tym wypadku warto zacząć od zadania sobie kilku pytań.

"Jeśli należysz do osób, które lubią publikować dużo zdjęć i postów ponad to, co jest konieczne w pracy, warto odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego publikujesz. Warto też zastanowić się, jaki efekt ma przynieść ograniczenie korzystanie z mediów społecznych i co chcesz osiągnąć" - wskazuje terapeutka.

Jeżeli twoja praca na to pozwala, spróbuj zrobić przerwę w korzystaniu z tych mediów społecznościowych, które uważasz za szczególnie uzależniające i zobacz, jak się czujesz. "Następnie zdecyduj, czy media społecznościowe są czymś, z czego chcesz nadal korzystać, czy nie" - dodała.

Często postanawiamy też rzadziej korzystać z aplikacji do zamawiania jedzenia na wynos, za to częściej je przyrządzać. Eksperci twierdzą, że realizacja jest dość łatwa i oceniają ja na cztery

"Chęć oszczędzanie może okazać się jednym ze skuteczniejszych motywatorów, które mogą zainicjować zmianę w naszym życiu" - zauważa psycholog Ryan Kelly. Dodaje również, że za tą realizacją tego postanowienia idą dość szybkie i widoczne efekty, co oznacza, że łatwiej nam będzie utrzymać motywację do kontynuacji.

"Oszczędności i radość z przygotowywania zdrowych posiłków, prawdopodobnie przyczynią się do zwiększonego sukcesu. Warto jednak pamiętać o tym, aby cel był bardzo jasny. Jeśli do tej pory zamawialiśmy jedzenie na wynos, ograniczmy ten nawyk do dwóch razy w tygodniu" - sugeruje.

Najbardziej kłótliwe znaki zodiaku 1 / 6 Baran To prawdziwy choleryk, któremu do ataku wściekłości nie potrzeba wiele. Kiedy się zdenerwuje, trudno okiełznać jego wściekłość. Krzyczy, żywo gestykuluje, przeklina, obraża, może nawet rzucać przedmiotami. Podczas awantury szybko i dosadnie mówi, co leży mu na sercu, nie owija w bawełnę. Lubią walczyć, rywalizować, również słownie. Jak każdy typowy choleryk, gdy już wykrzyczy to, co mu doskwiera, Baran szybko się uspokaja, a wszystko wokół wraca do równowagi. Źródło: 123RF/PICSEL udostępnij

Na liście postanowień pojawiła się również zwiększona aktywność na polu randkowym, choć w wielu przypadkach, biorąc pod uwagę okoliczności, sprowadzi się ona do częstszego korzystania z dedykowanych aplikacji. Trudność realizacji tego postanowienia psychologowie oceniają na trzy.

Korzystanie z aplikacji może czasem okazać się przytłaczające i nie do końca satysfakcjonujące, biorąc pod uwagę liczbę "matchy", ale również fakt, że choć poznajemy nowe osoby nic albo niewiele z tych znajomości wynika. Dlatego czasem, w miarę możliwości warto porzucić te narzędzia i np. zapisać się do różnych grup czy brać udział w inicjatywach, które są związane z naszymi zainteresowaniami i tam poznawać nowych ludzi.

Ten rok pokazał nam dobitnie, jak ważne są relacje międzyludzkie i to właśnie w nie chcemy inwestować więcej w 2021 roku. Psycholog Alena Gerst ocenia wykonalność tego postanowienia na trzy. Dotrzymanie tempa i pielęgnowanie przyjaźni, przy np. napiętym harmonogramie będzie wymagało pewnego wysiłku, jednak musi on zostać podjęty z obu stron.

"Aby zainwestować w przyjaźń, potrzeba dwóch stron. Jeśli nasze starania zostaną zauważone i odwzajemnione można podejmować kolejne starania. Jeśli nie, cóż, należy tę relację zaakceptować w takiej formie, w jakiej jest, przeprowadzić szczerą rozmowę lub poddać ją pewnej weryfikacji" - sugeruje.