Sezon na truskawki w pełni. Ceny z tygodnia na tydzień się zmieniają - zgodnie z przewidywaniami tanieją, a obecnie za 1 kg trzeba zapłacić średnio 8 zł. Już niebawem sytuacja znowu może się odwrócić i truskawki zaczną drożeć. Wpływ na to mają m.in. warunki atmosferyczne. Wystarczy jednak, że pogoda się poprawi, a za truskawki nie trzeba będzie już płacić krocie.

Pod jaką nazwą szukać najsłodszych truskawek?

Truskawkowi smakosze znają doskonale odmiany swoich ulubionych owoców i wiedzą, jakie kupować do przygotowania przetworów czy też do bezpośredniego spożycia. Wśród wielu dostępnych w naszym kraju wyodrębniono ostatnio jeszcze jedną, która jak się okazuje, jest tą najsłodszą i tym samym najsmaczniejszą. Chodzi o kaszëbskô malënę (kaszubska truskawka), która jako jedyna jest chroniona prawem własności intelektualnej na poziomie unijnym. Czym poza walorami smakowymi wyróżnia się odmiana pochodząca z Kaszub?

Zdjęcie Kaszubskie truskawki mają intensywnie czerwony kolor, są słodkie i soczyste / 123RF/PICSEL

Czym wyróżniają się kaszubskie truskawki?

Najsłodsze w smaku truskawki mają mocny, czerwony kolor i zabarwione są równomiernie na całej powierzchni - zarówno na zewnątrz jak i w środku. Inne po przekrojeniu są wewnątrz nieco jaśniejsze, a kaszubska nie dość, że jędrna i soczysta, to intensywnie i równomiernie czerwona. Eksperci uznali, że w regionie kaszubskim istnieją najlepsze warunki klimatyczne i glebowe do uprawy truskawek. To właśnie tam udaje się wyhodować je tak, by były najbardziej aromatyczne i słodkie.

Gdzie można dostać najsłodsze truskawki i ile kosztują?

Niestety kaszëbskô malënę nie wszędzie można łatwo dostać. Do sprzedaży uprawiona jest jedynie określona grupa producentów, a mianowicie Kaszubskie Stowarzyszenie Producentów Truskawek.

Owoce te pochodzą z powiatów:

kartuskim

kościerskim

bytowskim

oraz gmin Przywidz, Wejherowo, Luzino, Szemud, Linia, Łęczyce i Cewice.



Obecnie za kilogram tej odmiany trzeba zapłacić około 11 zł.