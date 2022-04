Wielkanoc nieodłącznie wiąże się z biesiadowaniem w gronie najbliższych, do którego bez wątpienia należą także nasi czworonożni przyjaciele. To, co jest smaczne i zdrowe dla ludzi, może być nieodpowiednie dla naszych pupili. Oto, o czym warto pamiętać przy wielkanocnym stole, kiedy towarzyszą nam psy i koty.

Wielkanocne potrawy nie dla psa i kota

Śniadanie i obiad wielkanocny tradycyjnie oznaczają dużo pieczonych mięs, tłustych potraw z dodatkiem czosnku i cebuli, dlatego ważne jest, żeby nie karmić swojego zwierzęcia resztkami ze stołu. Zbyt tłusta dieta może prowadzić u czworonogów do zaburzeń trawienia, a nawet groźnego zapalenia trzustki. Z kolei czosnek i cebula mogą wywołać podrażnienie przewodu pokarmowego, anemię oraz niewydolność nerek. Nigdy też nie powinniśmy karmić zwierząt domowych kośćmi, ponieważ mogą stać się przyczyną uszkodzeń w jamie ustnej (np. zębów czy dziąseł), a także prowadzić do niedrożności jelit.

Zdjęcie Produkty jedzone przez ludzi nie zawsze jest odpowiednie dla psa czy kota / 123RF/PICSEL

Czekolada - toksyczna dla psów i kotów

Wielkanocne babeczki, mazurki i inne wypieki trzymajmy z dala od naszych pupili. To z czym kojarzą się nam świąteczne potrawy jest często niewskazane dla naszych zwierząt: kakao, rodzynki, orzechy makadamia i ksylitol. Ten ostatni to sztuczny słodzik, który można znaleźć w wielu produktach spożywczych, zwłaszcza w puddingach, słodyczach, ciastach czy gumach. Ksylitol może prowadzić do hipoglikemii oraz niewydolności wątroby. Dlatego ważne jest, aby zawsze przechowywać żywność dla ludzi poza zasięgiem zwierząt.

Zdjęcie Wielkanocne specjały nie służą zwierzętom domowym / 123RF/PICSEL

Słodkie smakołyki znajdziemy nie tylko na wielkanocnym stole, ale też w różnych nieoczekiwanych miejscach. Zabawa w poszukiwanie czekoladowych jajeczek ukrytych np. w ogrodzie to tradycja, która przywędrowała do nas z Niemiec i dostarcza wielu emocji zwłaszcza dzieciom. Pamiętajmy jednak, by w jej trakcie zachować szczególną ostrożność, jeśli towarzyszą nam zwierzęta.

Czekolada jest toksyczna zarówno dla psów, jak i kotów. Zawiera teobrominę, która może być przyczyną wymiotów, biegunki, a nawet niewydolności nerek. Jednorazowe spożycie większej dawki czekolady jak i jedzenie małych porcji w dłuższym czasie są niebezpieczne, bo teobromina kumuluje się w organizmie zwierzęcia. Im więcej kakao zawiera dany produkt, tym jest on bardziej szkodliwy dla naszego czworonoga. Przykładowo czekolada gorzka czy polewy do ciast są zdecydowanie bardziej groźne niż czekolada mleczna. Jeśli pupil zjadł jakiś czekoladowy smakołyk, skontaktujmy się z lekarzem weterynarii w celu uzyskania pomocy

- mówi Małgorzata Głowacka, lekarka weterynarii i ekspertka naukowa ds. żywienia zwierząt w Mars Polska.

Zdrowa dieta psa i kota

Aby święta były radosnym czasem dla wszystkich domowników, także tych czworonożnych, warto przestrzegać regularnej, kompletnej i zbilansowanej diety swojego ulubieńca. Gdy usiądziemy do wielkanocnego stołu zadbajmy, żeby nasze psy i koty dostały odpowiednie, przeznaczone dla nich zwierzęce smakołyki. Takie przysmaki mogą wspierać zdrowie zwierząt. Przykładem są tu przekąski dentystyczne dbające o higienę zębów i dziąseł czworonogów, oraz te zaspokajające ich naturalne potrzeby behawioralne tj. żucia i gryzienia u psów czy instynkt łowiecki u kotów.

Zdjęcie Zbilansowana dieta to podstawa zdrowego żywienia psów i kotów / 123RF/PICSEL

Chcąc sprawić zwierzęciu radość, na co dzień i od święta nagradzajmy czworonogi tym, co dla nich najlepsze - pieszczotami, zabawą, przysmakami i wspólnie spędzonym czasem.

***

