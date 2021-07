Ekstremalna modyfikacja ciała. Wyciął sobie nos

Fernando Franco de Oliveira jest właścicielem studia tatuażu. Od lat eksperymentuje ze swoim wyglądem. Jego ciało prawie w całości jest pokryte tatuażami. Nie ma ich jedynie na dłoniach i stopach. To sprawiło, że w 2014 roku uzyskał tytuł najbardziej wytatuowanego mężczyzny w Brazylii. Oprócz tatuaży zdecydował się także m.in. na rozcięcie języka i wampirze zęby.

Instagram Post

To nie wystarczyło mężczyźnie. Kolejnym krokiem podjętym w celu modyfikacji ciała było wycięcie części nosa. Tatuator przyznał, że w żaden sposób nie utrudnia mu to oddychania. Zrobił to tylko po to, by uzyskać wygląd trupiej czaszki.



Reklama

Instagram Post

Fernando Franco de Oliveira wyznał, że wycięcie części nosa było bardzo bolesnym zabiegiem. Ta drastyczna zmiana kosztowała go wiele bólu oraz wysiłku, by nos goił się prawidłowo.



Na tym jednak nie koniec. Wydawałoby się, że tatuator na tym poprzestanie. Jednak w planach ma kolejne modyfikacje. Planuje kolejne implanty w głowie i modyfikację uszu. Mężczyźnie zajęło kilka lat, by uzyskać obecny wygląd. Zabiegi i tatuaże robił z myślą, by upodobnić się do orków z "Władcy Pierścieni".

Naprawdę lubię ból igieł, jestem uzależniony. Co jakiś czas mam potrzebę zmieniania tatuaży, ponieważ nie mam wystarczająco dużo miejsca na moim ciele.

Instagram Post

Czytaj więcej:



Połączyła ich życiowa pasja. Słynne sportowe małżeństwa i pary



Anna Dereszowska niczym Marilyn Monroe



Blanka Lipińska obchodzi 36. urodziny



Zobacz także: