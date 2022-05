Elon Musk miał dopuścić się molestowania jednej z stewardes

Serwis "Business Insider" dotarł do dokumentów, zgodnie z którymi jedna ze stewardes SpaceX - przedsiębiorstwa przemysłu kosmicznego, którego założycielem jest Elon Musk - oskarżyła go o składanie niemoralnych propozycji i molestowanie. Miliarder miał obnażyć się przed kobietą i - wiedząc, że ta pasjonuje się jazdą konną - powiedzieć, że jeśli zaoferuje mu "coś więcej", jest gotów podarować jej konia. Kobieta miała wówczas odpowiedzieć, że "nie będzie świadczyć usług seksualnych za pieniądze lub prezenty".

Do incydentu miało dość 6 lat temu, a więc w 2016 roku podczas lotu do Londynu.

"Business Insider" podkreśla, że zna tożsamość kobiety, jednak nie chce jej ujawniać. Redakcja kontaktowała się także z przyjaciółką poszkodowanej. Ta miała opowiedzieć redaktorom o tym, jak incydent wpłynął na jej znajomą. Kobieta miała stać się bowiem po nim bardzo zestresowana i niepewna.

Zgodnie z dokumentami, do których dotarła redakcja "Business Insider" poszkodowana kobieta w 2018 roku złożyła skargę do działu HR SpaceX. Stewardesa podkreśliła w niej, że nie przystała na niemoralną propozycję Elona Muska, a odmowa wpłynęła negatywnie na jej karierę w firmie.

Jak zareagował SpaceX? Firma miała zapłacić kobiecie za milczenie - podpisać z poszkodowaną umowę o odprawie w wysokości 250 tys. dolarów. W dokumencie widniał także zapis o tym, że była pracownica nie może źle wypowiadać się o miliarderze oraz ujawniać powodów rezygnacji z pracy. Umowa broniła także dobrego wizerunku firm należących do Muska - zarówno SpaceX, jak i Tesli.

