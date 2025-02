Dorabianie do emerytury. Kto musi uważać na nowe limity?

Dotyczy to m.in.:

Dla tej grupy dodatkowe zarobki nie mogą przekroczyć 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału - to granica, po której ZUS zaczyna obniżać wypłacane świadczenia. Jeśli dochody przekroczą 130 proc. średniego wynagrodzenia, ZUS może całkowicie zawiesić wypłatę emerytury lub renty.

Ile można dorobić, by nie stracić świadczenia? Oto konkretne kwoty

Nowe limity , które będą obowiązywać od marca do końca maja 2025 r., określają kwoty, po których przekroczeniu emerytura zostanie pomniejszona. Konkretne wartości ustalane są co kwartał na podstawie przeciętnego wynagrodzenia i publikowane są przez ZUS.

Oprócz konkretnych limitów, seniorzy powinni wiedzieć, że istnieją również maksymalne kwoty potrącenia. Według wyliczeń Faktu wyniosą one:

704,75 zł dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy,

939,61 zł dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

Oznacza to, że ZUS nie pomniejszy świadczenia o więcej niż wskazane kwoty, nawet jeśli emeryt zarobi znacznie więcej.

Aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji, wcześniejsi emeryci powinni śledzić limity dochodowe i dostosować do nich swoje zarobki. Kluczowe jest, by nie przekroczyć 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia, jeśli nie chcemy stracić części świadczenia, lub 130 proc., jeśli nie chcemy, by ZUS całkowicie zawiesił jego wypłatę.