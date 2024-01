Spis treści: 01 Kto może ubiegać się o ponowne przeliczenie emerytury?

02 Ile można zyskać na ponownym przeliczeniu emerytury?

03 Kiedy trzeba złożyć wniosek o ponowne przeliczenie emerytury?

Kto może ubiegać się o ponowne przeliczenie emerytury?

O ponowne przeliczenie emerytury można wnioskować w kilku różnych sytuacjach. Dotyczy to przede wszystkim seniorów pozostających na rynku pracy po przekroczeniu wieku emerytalnego, którzy odprowadzają składki podwyższające wartość ich świadczenia. Druga grupa to osoby, które uzyskały dokumenty o zatrudnieniu wcześniej nieprzedstawione do pierwotnego wyliczenia wysokości emerytury.

Do ponownego przeliczenia emerytury mają też prawo kobiety, które osiągnęły 65. rok życia, a wcześniej były członkami OFE. Panie przechodzące na emeryturę po 1 października 2017 roku mogą liczyć na przeliczenie emerytury z urzędu – bez konieczności składania wniosku.

Reklama

Kobiety, które nabyły prawo do emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, gdy obowiązywał jeszcze podwyższony wiek emerytalny (65 lat dla kobiet), czyli przed 1 października 2017 roku, mogą wnioskować o przeliczenie, jednak muszą złożyć odpowiedni wniosek.

Prawo do ponownego przeliczenia emerytury przysługuje kobietom, które dzięki członkostwu w OFE nabyły prawa do tzw. okresowej emerytury kapitałowej. Okresowa emerytura kapitałowa to wynik podzielenia środków zapisanych na subkoncie w ZUS przez średnie dalsze trwanie życia osoby w danym wieku. Średnie dalsze trwania życia ustalane jest na podstawie tablic średniego dalszego trwania życia co roku publikowanych przez GUS.

Po osiągnięciu 65. roku życia ZUS zaczyna wypłacać emeryturę docelową, którą oblicza się na podstawie dwóch parametrów:

kwoty zgromadzonej na koncie indywidualnym, subkoncie oraz w postaci kapitału początkowego;

średniego dalszego trwania życia ustalonego dla wieku 65 lat.

Do uzyskania wspomnianej okresowej emerytury kapitałowej konieczne jest zgromadzenie na subkoncie 20-krotności zasiłku pielęgnacyjnego (aktualnie, do 29 lutego 2024, jest to 5887,80 zł). Panie, które nie były w OFE lub nie zgromadziły odpowiedniej ilości środków, nie mogą wnioskować o ponowne przeliczenie emerytury. Wartości wyliczone dla nich w momencie przechodzenia na emeryturę w wieku 60 lat są dożywotnie i podlegają jedynie waloryzacji.

Ile można zyskać na ponownym przeliczeniu emerytury?

Poszczególne wartości zależą od wysokości dotychczasowych świadczeń. Dla każdej zainteresowanej będą więc one indywidualne, jednak jak zauważają redaktorzy portalu prawo.pl, w najkorzystniejszych przypadkach emerytura z miesiąca na miesiąc może wzrosnąć nawet o 50 procent!

Zdjęcie Kto może liczyć na ponowne przeliczenie emerytury? / 123RF/PICSEL

Z drugiej strony nie musimy martwić się o to, że ponowne przeliczenie emerytury może odbić się na wysokości świadczenia niekorzystnie. Nawet jeśli doszłoby do sytuacji, gdzie po przeliczeniu podstawa okazałaby się niższa, to świadczenie będzie wypłacane w dotychczasowej wysokości.

Czytaj także: Mam 60 lat i 10 lat pracy. Ile dostanę emerytury?

W omawianym tu przypadku pań, które otrzymywały okresową emeryturę kapitałową, nie ma zresztą takiej możliwości.

Kiedy trzeba złożyć wniosek o ponowne przeliczenie emerytury?

Jeżeli mamy do tego prawo, najlepiej zrobić to przed najbliższą waloryzacją emerytur (obecnie do końca lutego 2024). Ponowne przeliczenie emerytury bezpośrednio przekłada się na wzrost podstawy świadczenia, które potem podlega podwyższeniu w drodze waloryzacji.

Wnioskiem, który należy złożyć, aby ZUS dokonał ponownego przeliczenia emerytury, jest wniosek o ustalenie wysokości świadczenia emerytalno-rentowego, wniosek ERPO – jego aktualny wzór dostępny jest na stronach ZUS-u pod tym adresem.

Wniosek można złożyć w każdym momencie po ustaleniu prawa do emerytury. Z wypełnionym dokumentem należy udać się osobiście do odpowiedniego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, dostarczyć go listownie (wysyłając go za pośrednictwem poczty), lub elektronicznie na platformie PUE ZUS.

Czytaj także:

Nowe funkcje w aplikacji mObywatel. Kto głównie z nich skorzysta?

Emerytury stażowe w 2024. Czy zostaną wprowadzone jeszcze w tym roku?

Osiem zasad na zdrowsze i dłuższe życie. Uczeni nie mają wątpliwości

Zobacz też:

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Zbliżenia". Jan Englert. O aktorach, premierze filmu, najważniejszych kobietach jego życia INTERIA.PL