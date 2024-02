Emerytura w Polsce – ile wynosi?

Życie i styl 1500 zł co miesiąc dla wybranej grupy. Kto może się starać o dodatkowe pieniądze? Wysokość emerytury jest ustalana poprzez podzielenie podstawy obliczenia emerytury przez średnie dalsze trwanie życia, czyli przewidywaną liczbę miesięcy, przez którą będzie pobierane świadczenie. Podstawa wynika ze zwaloryzowanego kapitału początkowego i zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne.

Trzeba jednak podkreślić, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca również niższe świadczenia. Jak się okazuje, najmniejszą emeryturę otrzymuje kobieta, która przepracowała jeden dzień na umowie zlecenie. Wysokość jej emerytury wynosi jeden grosz. Z danych ZUS-u wynika, że jej kapitał emerytalny wynosi 2,98 zł.

Obecnie Polsce najniższe gwarantowane świadczenie emerytalne to 1588,44 zł brutto. Ile wyniesie waloryzacja emerytur w 2024 roku? Wszystko wskazuje na to, że świadczenia wzrosną o 12,12 proc. To oznacza, że od marca minimalna emerytura wyniesie 1780,96 zł.

Rekordowa emerytura w Polsce. Ile wynosi?

Wielu seniorów narzeka na zbyt niskie emerytury, które co miesiąc wpływają na ich konta. Nie brakuje jednak osób, których świadczenia sięgają kilkudziesięciu tys. zł. Mowa przede wszystkim o mieszkańcu województwa śląskiego, który ma najwyższą emeryturę w Polsce. Otrzymuje on ponad 43 tys. zł brutto. Senior przepracował 62 lata, pięć miesięcy i 18 dni, a na emeryturę przeszedł w wieku 86 lat. Świadczenie wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Zabrzu.

Jak podaje "Gazeta Pomorska", w przypadku kobiet rekordzistką jest 90-letnia mieszkanka Bydgoszczy, która otrzymuje świadczenie w wysokości 33 354,23 zł. W sumie przepracowała 61 lat, a na przejście na emeryturę zdecydowała się w wieku 81 lat.

