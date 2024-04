Trzynasta emerytura z KRUS w 2024 roku wynosi 1 . 780 , 96 zł brutto . Zostanie wypłacona w kwietniu razem z emeryturą lub rentą. 13-stka do pewnego progu nie podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych i nie odprowadza się od niej składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Do otrzymania trzynastej emerytury z KRUS uprawnione są osoby, które na dzień 31 marca 2024 r . mają prawo do stałej lub czasowej emerytury i renty rolniczej, lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego. Dodatkowe świadczenie jest wypłacane z urzędu , zatem nie musimy składać żadnego wniosku.

Prawo do trzynastki mają osoby, które pobierają takie świadczenia jak:

renta z tytułu niezdolności do pracy : wypadkowa oraz dla inwalidów wojennych i wojskowych;

Sędziowie i prokuratorzy nie mają prawa do 13. emerytury. Wynika to z tego, że formalnie nie mają oni statusu emerytów. Należy również podkreślić, że osoby, które przejdą na emeryturę lub rentę po 31 marca, również nie otrzymają trzynastki. Będzie to możliwe dopiero w kolejnym roku, czyli w kwietniu 2025.