Sieć sklepów Biedronka poinformowała w swoim wtorkowym komunikacie prasowym, że klientom, którzy zrobią w dyskoncie zakupy, umożliwi odzyskanie ich równowartości w formie voucherów . Jakie warunki należy spełnić, by otrzymać 5 voucherów o wartości 100 zł każdy ?

"Wystarczy w tygodniu poświątecznym od wtorku do czwartku (02.04-04.04) albo od czwartku do soboty (4.04-06.04) zrobić zakupy na łączną kwotę 500 zł z kartą Moja Biedronka lub aplikacją, aby otrzymać 5 voucherów o wartości 100 zł każdy, a więc na łączną kwotę 500 zł. Vouchery będzie można wykorzystać w konkretnych tygodniach od lipca do grudnia, realizując jeden voucher w miesiącu, przy zakupach za min. 249 zł" - czytamy w komunikacie prasowym Biedronki.