USA nawiedziły upały. Eksperci mówią o rekordach

W tym roku dla mieszkańców wschodnich regionów USA lato rozpoczęło się nieco wcześniej. Od soboty tereny te znajdują się bowiem pod wpływem fali upałów. Synoptycy ostrzegają o szczególnie wysokich temperaturach i apelują do mieszkańców, by ci - w miarę możliwości - zabezpieczali się przed słońcem.

Amerykańska Narodowa Służba Pogodowa (NWS) podała, że w minioną sobotę w Bostonie oraz Nowym Jorku termometry wskazały ponad 30 stopni Celsjusza. Upał był szczególnie odczuwalny także w okolicy Waszyngtonu oraz Massachusetts. Eksperci prognozują, że pod koniec obecnego tygodnia na wymienionych obszarach temperatura może sięgnąć nawet 35 stopni Celsjusza. Biorąc pod uwagę, że średnia na tych terenach w maju mieściła się w przedziale od 15 do 20 stopni Celsjusza, obecną sytuację można uznać za anomalię.

Jak nietrudno się domyślić nagłe fale upałów zachęciły mieszkańców wschodnich regionów USA do plażowania i spędzania czasu na świeżym powietrzu. W minioną sobotę miejscowe plaże pękały w szwach. Rockaway Park w Queens także przepełniony był ludźmi.

Zarówno synoptycy, jak i lekarze apelują do mieszkańców o zdrowy rozsądek. Eksperci zwracają uwagę, że wysokie temperatury mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie. NWS wystosował apel, w którym przypomina jak ważne jest odpowiednie nawodnienie organizmu. Amerykańska Narodowa Służba Pogodowa stale informuje także o pierwszych oznakach przegrania, zalecając czujność.

Zdjęcie Fala upałów dała się we znaki mieszkańcom południowej Europy. Czy podobna aura czeka nas też w Polsce? / 123RF/PICSEL

Chociaż upały w maju wydają się przyjemnym zaskoczeniem, synoptycy mają mieszane odczucia. Większość z nich jest bowiem zdania, że rekordowy maj to dopiero początek. Analizy przewidują także wysokie temperatury w czerwcu oraz lipcu. Nie wiadomo jeszcze ile stopni Celsjusza pokażą termometry, jednak skoro już w maju norma została przekroczona dwukrotnie, istnieje powód do obaw. Ponadto upałom w USA towarzyszą silne wiatry - zagrożenie pożarowe jest więc wysokie.

Wysokie temperatury również w Europie. "Ten epizod jest bardzo nietypowy"

Nie tylko w USA w ostatnim czasie zaobserwowano wysokie temperatury. Upały nawiedziły także niektóre państwa w Europie. Mieszkańcy południowej Hiszpanii już od zeszłego tygodnia zmagają się z rekordowymi temperaturami, wynoszącymi nawet 40 stopni Celsjusza. "Ten epizod jest bardzo nietypowy" - zaznaczył w rozmowie z mediami meteorolog Ruben del Campo. Upały nawiedziły także Francję. Wysokim temperaturom towarzyszyły burze, gradobicia i porywiste wiatry.

Czy upały nawiedzą również Polskę? Kiedy możemy spodziewać się wysokich temperatur

Czy upały, o których w ostatnim czasie rozpisują się światowe media dotrą także do Polski? Według informacji Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej końcówka maja nie będzie satysfakcjonująca pod względem pogodowym. Dziś IMGW w poście na Twitterze poinformowało o możliwych burzach. Instytut apeluje o rozwagę i prosi o ostrożność.

Dziś obowiązują ostrzeżenia 1 stopnia o: -burzach - północny zachód kraju, -silnym deszczu z burzami - pozostały obszar ostrzeżeń, -intensywnych opadach deszczu - część woj. Śląskiego.

Na szczęście z prognoz wynika, że burze i intensywne opady deszczu szybko opuszczą Polskę. Początek czerwca ma być bowiem słoneczny i wyjątkowo ciepły. IMGW zapowiada, że pierwsze dni miesiąca będą szczególnie przyjemne. Warto więc zaplanować na ten czas urlop. Czerwiec przywita nas bowiem temperaturą oscylującą w granicach 20 stopni Celsjusza. Oczywiście możemy spodziewać się znacznie chłodniejszych nocy.

Piękna pogoda, zgodnie z przewidywaniami ekspertów, będzie utrzymywać się także przez pozostałą część miesiąca. Jeśli prognoza nie ulegnie zmianie, możemy spodziewać się słonecznego początku lata. W długi czerwcowy weekend, nazywany coraz częściej "czerwcówką" termometry najprawdopodobniej wskażą minimum 21 stopni Celsjusza. Nie jest to co prawda temperatura porównywalna do tej, z którą obecnie mierzą się mieszkańcy wschodnich regionów USA, Francji i Hiszpanii, jednak prognozy słońca i braku opadów napawają optymizmem.

Zdjęcie Wszystko wskazuje na to, że czerwiec będzie dla nas łaskawy pod względem pogody. Początek wakacji to idealny czas, by planować urlop / Marek Lasyk/REPORTER / East News

Co więcej, eksperci są zdania, że końcówka czerwca będzie doskonałym wstępem do wakacji. Pod koniec miesiąca temperatura w niektórych regionach Polski może sięgnąć nawet 27 stopni Celsjusza (prognozy dla województwa opolskiego). Eksperci przewidują niestety, że nagłym wzrostom temperatury mogą towarzyszyć gwałtowne burze.

