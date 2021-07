Festiwal Country i Folk w Mrągowie już niedługo wystartuje! Jak się ubrać w stylu country?

Piknik Country i Folk w Mrągowie od lat niezmiennie cieszy się ogromną popularnością. Już w ten weekend odbędzie się jubileuszowa 40. edycja festiwalu! Chętnych na to, by przyjechać do Mrągowa i posłuchać muzyki country nie brakuje. Fani tego gatunku z całej Polski już nie mogą się doczekać. Planują podróż do Mrągowa i kompletują stylizacje na dwudniowe wydarzenie. Ubrania w stylu country są praktyczne, wygodne, ale również efektownie. Co spakować do walizki? Podpowiadamy!

Zdjęcie W Mrągowie turyści zachwycają kreacjami dopasowanymi do tematyki festiwalu / 123RF/PICSEL