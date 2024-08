W piątek lecimy w kosmos! Zabieracie się z nami? Polska Misja Komiczna, uwielbiany program Kabaretu Skeczów Męczących, który na żywo obejrzały już tysiące widzów, będzie realizowany dla telewizji Polsat, a oprawę muzyczną zapewni Marcin Partyka z zespołem The Jobers. Polska misja komiczna została powołana do eksploracji najodleglejszych zakątków duszy zwykłego Polaka. Bo to jacy jesteśmy to istny kosmos. Jako że wszystko najlepiej obserwuje się z dystansu, KSM pomoże wam unieść się ciut nad Ziemię. Będziecie się śmiać, dziwić, czasem oburzać. Zobaczycie siebie, swoich sąsiadów, nasze społeczeństwo we wszystkich jego barwach. W lekkim stanie nieważkości poczujecie, jak dobrze można się bawić i jak rozrywka może wynieść Was na inną orbitę. To misja komiczna na skalę naszych możliwości. Misja, która otwiera oczy niedowiarkom. Nasza, przez nas wykonana... i to nie jest nasze ostatnie słowo.