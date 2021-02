Co się stanie, jeśli współczesnym nastolatkom poodbiera się ich ukochane smartfony lub odetnie dostęp do internetu? A jak ty się poczujesz, kiedy przez kilka dni nie będziesz mógł korzystać z ulubionych serwisów społecznościowych ani sprawdzać maila? Pierwszym odruchem u większości współczesnych internautów nie będzie irytacja, a... lęk. Przed czym?

Zdjęcie FOMO zaczyna być problemem pokoleniowym /123RF/PICSEL

Użytkownicy nowych mediów chcą wiedzieć na bieżąco, co się dzieje w serwisach społecznościowych, z których korzystają i na odwiedzanych przez nich stronach. Jeśli zdarzy się tak, że z jakiegoś powodu nie będą mogli połączyć się z internetem, poczują wyjątkowo silny dyskomfort.



O zjawisku FOMO (ang. Fear of Missing Out) mówimy wtedy, gdy zwykła ciekawość zamienia się w niezdrowy lęk. O to, że po powrocie do sieci zdarzymy się z nadmiarem informacji, będziemy musieli się z tym zmierzyć, zostaniemy pominięci w czymś ważnym, coś stracimy. Do tego dochodzi irracjonalne przekonanie, że wszyscy nasi internetowi znajomi zajmują się czymś znacznie ciekawszym. Albo publikują coś, co koniecznie musimy zobaczyć, inaczej będziemy "do tyłu", co równa się towarzyskiemu samobójstwu.



Gdy pojawiają się tego typu lęki, może się okazać, że dawno już przestaliśmy kierować własnym życiem. Jeśli okazuje sie, że korzystaniu z mediów społecznościowych towarzyszą negatywne emocje jest to wyraźny znak, że trzeba poszukać pomocy i zastanowić się nad problemem.