Fruczak gołąbek - jak wygląda?

Fruczak gołąbek jest motylem pochodzącym z rodziny zawisakowatych. Większość gatunków to owady nocne, ale fruczak gołąbek jest aktywny w dzień. Najczęściej można go spotkać, spijającego nektar w słoneczne dni. Mimo że mało kto słyszał o fruczaku gołąbku, to wbrew pozorom nie jest on zagrożony wyginięciem i nie jest pod ochroną.

"Polski koliber" odznacza się szaro-brązowym ubarwieniem i uwielbia nektar kwiatów. Jego skrzydła mają pomarańczowy kolor, a odwłok jest zakończony białymi oraz czarnymi łuskami, które wspomagają lot.

Fruczak gołąbek charakteryzuje się, jak na motyla, całkiem sporymi rozmiarami. Rozpiętość jego skrzydeł to mniej więcej pięć cm, ale mimo to lecąc, może osiągać prędkość nawet 50 km/h.

Fruczak gołąbek jest często mylony z kolibrem, którego spotkanie w naszym kraju graniczy niemal z cudem. Nie mniej jednak mają one pewne cechy wspólne. Łączy ich m.in. latanie oraz pobieranie nektaru w podobny sposób - fruczak podczas spijania nektaru, również zawisa nad kwiatem.

Gdzie i kiedy można spotkać fruczaka gołąbka?

Fruczak gołąbek nie występuje w Polsce przez cały rok. Motyl ten migruje i pokonuje długie trasy. Jest więc gatunkiem wędrownym, nomadycznym. Zimę woli spędzać w ciepłych państwach, ale wiosną chętnie przylatuje do naszego kraju. Najczęściej przybywa do nas z południa Europy.

Zdjęcie Fruczak gołąbek jest motylem pochodzącym z rodziny zawisakowatych / 123RF/PICSEL

Fruczak gołąbek potrafi pokonywać trasy liczące nawet kilka tysięcy kilometrów. W związku z tym zasięg jego występowania jest trudny do określenia. Oprócz Europy był widywany także w Ameryce Północnej i Afryce, a także Azji.

Niektóre źródła podają, że w Polsce fruczak gołąbek pojawia się na przełomie kwietnia i maja, ale można się spotkać z informacjami, że przybywa także w czerwcu. Wnioskując, termin wizyty jest uzależniony od pogody, ale wbrew pozorom niekoniecznie pojawia się u nas co roku. Chętnie odwiedza ogrody, ale także łąki, czyli miejsca, w którym występują jego ulubione kwiaty.

Fruczak gołąbek często składa jaja, a już w sierpniu pojawiają się żerujące na wiciokrzewach i przytuliach gąsienice. Do października widoczne są dorosłe osobniki.

Pojawiają się jednak głosy, że niektóre fruczaki zimują w Polsce, chociaż można znaleźć informacje, że niska temperatura je zabija. Ciężko jest więc jednoznacznie stwierdzić, ile wynosi długość życia fruczaka gołąbka.

Zdjęcie Fruczak gołąbek nie jest pod ochroną / 123RF/PICSEL

Jakie kwiaty lubi fruczak gołąbek?

Fruczak gołąbek szczególnie upodobał sobie kwiaty z dużymi kielichami. Wiele źródeł podaje, że do ogrodów przyciągają go mi.in. pelargonie, petunie, chabry, cynie, astry i maciejki. Poza tym fruczak gołąbek lubi nektar wiciokrzewu, werbeny, lilaka, jaśminu, budlei, a także lawendy, szałwii i żmijowca.

Jak widać, roślin, które przypadły do gustu fruczakowi jest całkiem sporo, a lista ta zapewne jest znacznie dłuższa. Oznacza to, że można go spotkać niemal w każdym ogródku lub balkonie. Warto jednak pamiętać, że jest on szybki i zwinny. Rusza skrzydłami nawet 80 razy na sekundę, a więc zauważenie go może być przez to nieco utrudnione.

