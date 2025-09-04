W dzisiejszych czasach staramy się nie tylko dawać rzeczom drugie życie, odnawiać używane przedmioty, meble, ubrania, ale też stawiać na to, co zrobione własnoręcznie. Świadomość wpływu naszych wyborów na środowisko i zdrowie ciągle rośnie, tak jak pomysłowość na "zamienniki" popularnych produktów przygotowywane od podstaw w domowym zaciszu.

I tak możemy znaleźć w sieci przepisy na zdrowsze, domowe wersje popularnych wypieków, batoników, ciastka, które smakują łudząco podobnie do tych pełnych chemii i konserwantów kupowanych w sklepie, ale zrobione ze znajomych, prostych produktów. Ten trend nie przemija, bo nasza fascynacja możliwością stworzenia czegoś, co będzie dla nas zdrowsze, a smakować będzie podobnie, nie przemija.

Od jakiegoś czasu filmik, na którym młoda Amerykanka przygotowuje domową colę, nie przestaje schodzić ze świecznika. Coraz więcej osób wypróbowuje ten przepis, influencerzy chwalą się swoimi własnoręcznie przygotowywanymi napojami, z ich twarzy nie schodzi uśmiech i zaskoczenie.

Czy naprawdę można w domowym zaciszu przygotować jeden z najbardziej znanych na świecie napojów gazowanych?

Domowa cola - czy to naprawdę ten smak?

Przyjrzyjmy się przepisowi. Do przygotowania gęstego syropu, który następnie rozcieńcza się wodą gazowaną, potrzebujemy:

500 g cukru

500 ml wody

skórka i sok z 1 cytryny

skórka i sok z 1 limonki

skórka i sok z 1 pomarańczy

2 laski cynamonu

1 łyżeczka ziaren kolendry

¼ łyżeczki świeżo startej gałki muszkatołowej

1 łyżeczka ekstraktu waniliowego

1-2 krople czarnego barwnika spożywczego (opcjonalnie - dla koloru)

Przygotowanie:

Do garnka wlej wodę i wsyp cukier. Dodaj skórki owoców, soki, przyprawy. Podgrzewaj na małym ogniu ok. 20-30 minut - nie dopuszczając do mocnego wrzenia. Cukier powinien się całkowicie rozpuścić, a smak owoców i przypraw przejść do syropu. Zdejmij z ognia, przecedź przez drobne sitko lub gazę, aby pozbyć się skórek i przypraw. Dodaj ekstrakt waniliowy, a jeśli chcesz uzyskać kolor zbliżony do klasycznej coli - 1-2 krople barwnika spożywczego. Przelej syrop do butelki, przechowuj w lodówce (do 2 tygodni).

Aby otrzymać napój a'la cola, do szklanki należy wlać ok. 30-50 ml syropu i dopełnić ją wodą gazowaną, a następnie wymieszać. Najlepiej smakuje z lodem. Czy naprawdę skarmelizowany cukier z korzennymi dodatkami może smakować jak Coca-Cola?

Bazą syropu a'la cola jest karmel africaimages.com (Olga Yastremska, Africa Images) 123RF/PICSEL

Przepis lepszy niż oryginał?

Wielu internautów twierdzi, że tak - to naprawdę odpowiednik coli. Chwalą w komentarzach pod przepisem wyjątkowy smak, nieco przypominający tradycyjny ciemny napój, twierdzą, że jest równie orzeźwiający i śmiało można nazywać go "domową wersją coli". Przyjrzyjmy się też bliżej temu, co w takiej wersji coli dostarczamy swojemu organizmowi:

Cukier - daje energię, ale w nadmiarze prowadzi do próchnicy, tycia i problemów z gospodarką cukrową.

Cytryna (sok i skórka) - źródło witaminy C i antyoksydantów, wspiera odporność i trawienie, działa lekko odkwaszająco na organizm.

Limonka (sok i skórka) - podobnie jak cytryna: dużo witaminy C, świeży aromat, wspomaga wchłanianie żelaza i działa orzeźwiająco.

Pomarańcza (sok i skórka) - bogata w witaminę C, flawonoidy i błonnik (w miąższu), wspiera serce i układ krążenia.

Cynamon - przyprawa o właściwościach przeciwzapalnych i antyoksydacyjnych, może pomagać regulować poziom cukru we krwi.

Kolendra (ziarna) - działa lekko rozkurczowo i wspomaga trawienie, dodaje cytrusowo-ziołowego posmaku.

Gałka muszkatołowa - w małych ilościach poprawia trawienie i ma właściwości rozgrzewające; w dużych dawkach może być toksyczna.

Wanilia (ekstrakt) - głównie dla smaku i aromatu; naturalna wanilia ma antyoksydanty, ale w małych ilościach to raczej walor smakowy.

I choć można by uznać, że spektakularnych zawartości witamin i składników odżywczych próżno szukać w tym dziwnym napoju, to nadal będzie on zdrowszy niż tradycyjna cola, która oprócz szkodliwych dodatków, barwników i sporej zawartości kofeiny dostarcza szalonych 7 łyżeczek cukru na szklankę.

Lawina komentarzy pod przepisami. Coca-Cola reaguje

Czy domowa cola jest równie smaczna co sklepowa? Canva Pro INTERIA.PL

Część internautów spróbowała przepisu i twierdzi, że nie ma on nic wspólnego z colą.

"Zrobiłem i było gorzkie", "To nie smakuje jak cola, trudno mi opisać ten smak, nie umiem do niczego go porównać", "Chyba najbardziej podobnie smakuje do korzennej, słodkiej herbaty, to jest naprawdę bardzo smaczne i będę to robić częściej" - to tylko kilka z wielu komentarzy pod filmikiem Sokos Kitchen na TikToku.

Podobny przepis lansowała Nara Aziza Smith, a jej filmik skomentowany został przez TikTokowy profil oryginalnej Coca-Coli. Jeśli spodziewacie się, że upominali się o zastrzeżoną nazwę, albo krytykowali nazywanie tego "wynalazku" colą, jesteście w błędzie. Zapytali tylko: "Bez lodu?", czym skradli serca Internautów.

Wypróbujecie ten przepis?

