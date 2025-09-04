To ciasto było hitem w latach 80. i 90. Oto dlaczego nazwano go "Izaura"

Sernik Izaura w latach 80. i 90. był kultowym ciastem, które podczas domowych imprez serwowano na każdym stole i znikało w oka mgnieniu. Jest to pyszne połączenie dwóch wyśmienitych smaków - kultowego "murzynka" i klasycznego sernika. Jego nazwa nie jest przypadkowa. W latach 80. każda gospodyni domowa oglądała serial - "Niewolnica Izaura". Podczas spotkań przy herbacie czy kawie ludzie często dyskutowali o losach bohaterki, a fenomen "Izaury" był tak wielki, że jej imieniem nazywano nawet wypieki. Choć minęła już dekada od ekranizacji, kultowe ciasto nadal przypomina o głównej postaci kultowej telenoweli.

Ciasto Izaura - przepis

Ciasto Izaura przed laty uwielbiano piec, bo zawsze wychodziło doskonale, a przy tym był to deser prosty w przygotowaniu i naprawdę przepyszny. Warto wrócić do tego jedynego w swoim rodzaju smaku i upiec sernik Izaura - nie tylko na specjalne okazje, ale również do porannej filiżanki kawy czy herbaty. Ciasto to zawsze się udaje - nawet wtedy, gdy wyjdzie zakalec smakuje wyśmienicie. Przedstawiamy przepis na sernik Izaura krok po kroku.

Składniki Ciasto kakaowe: 240 g mąki

300 g cukru

4 łyżki kakao

250 g masła

3 łyżeczki proszku do pieczenia

opakowanie cukru wanilinowego

4 jaja

5 łyżek wody Masa serowa: 700 g twarogu sernikowego z wiaderka

4 jaja

200 g cukru

120 g masła

2 łyżki budyniu śmietankowego w proszku

Sposób przygotowania:

1.Ciasto kakaowe: Wymieszaj w garnku cukier, cukier waniliowy, kakao, wodę i masło, gotuj wszystko na małym ogniu, aż tłuszcz się roztopi, ciągle mieszaj.

2.Gdy ostygnie, dodaj żółtka, potem mąkę i proszek do pieczenia. Następnie zmiksuj na gładką masę.

3.Ubij białka na sztywno i ostrożnie wymieszaj z masą kakaową.

4.Większą połowę masy przełóż na blachę wyłożoną papierem do pieczenia.

5.Masa serowa: utrzyj żółtka z cukrem, dodaj masło, potem ser i budyń. Dodaj kolejno ubite białka i delikatnie wymieszaj.

6.Wylej masę serową na kakaową, a z pozostałej masy kakaowej zrób na wierzchu kleksy.

7.Sernik piecz przez około 60 minut w 180 stopniach Celsjusza, a następnie ostudź przy uchylonych drzwiczkach.

8.Po upieczeniu i ostudzeniu polej ciasto polewą i posyp orzechami lub wiórkami kokosowymi.

Smacznego!

