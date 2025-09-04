Ciasto, które było hitem na każdej prywatce, dziś mało kto pamięta. Smakuje wybornie i zawsze się udaje
Pamiętacie czekoladowe ciasto, które przed laty było hitem na imieninach, prywatkach i w czasie świąt? Jeśli nie, jego smak z pewnością miło wspominają starsze pokolenia. Doskonałe połączenie kakaowego ciasta i sera, które przed laty było hitem, dziś odeszło w niepamięć. Zachęcamy, aby przy najbliższej okazji go odtworzyć - jest naprawdę prosty w wykonaniu, a smakuje wybornie.
To ciasto było hitem w latach 80. i 90. Oto dlaczego nazwano go "Izaura"
Sernik Izaura w latach 80. i 90. był kultowym ciastem, które podczas domowych imprez serwowano na każdym stole i znikało w oka mgnieniu. Jest to pyszne połączenie dwóch wyśmienitych smaków - kultowego "murzynka" i klasycznego sernika. Jego nazwa nie jest przypadkowa. W latach 80. każda gospodyni domowa oglądała serial - "Niewolnica Izaura". Podczas spotkań przy herbacie czy kawie ludzie często dyskutowali o losach bohaterki, a fenomen "Izaury" był tak wielki, że jej imieniem nazywano nawet wypieki. Choć minęła już dekada od ekranizacji, kultowe ciasto nadal przypomina o głównej postaci kultowej telenoweli.
Ciasto Izaura - przepis
Ciasto Izaura przed laty uwielbiano piec, bo zawsze wychodziło doskonale, a przy tym był to deser prosty w przygotowaniu i naprawdę przepyszny. Warto wrócić do tego jedynego w swoim rodzaju smaku i upiec sernik Izaura - nie tylko na specjalne okazje, ale również do porannej filiżanki kawy czy herbaty. Ciasto to zawsze się udaje - nawet wtedy, gdy wyjdzie zakalec smakuje wyśmienicie. Przedstawiamy przepis na sernik Izaura krok po kroku.
Składniki
Ciasto kakaowe:
- 240 g mąki
- 300 g cukru
- 4 łyżki kakao
- 250 g masła
- 3 łyżeczki proszku do pieczenia
- opakowanie cukru wanilinowego
- 4 jaja
- 5 łyżek wody
Masa serowa:
- 700 g twarogu sernikowego z wiaderka
- 4 jaja
- 200 g cukru
- 120 g masła
- 2 łyżki budyniu śmietankowego w proszku
Sposób przygotowania:
1.Ciasto kakaowe: Wymieszaj w garnku cukier, cukier waniliowy, kakao, wodę i masło, gotuj wszystko na małym ogniu, aż tłuszcz się roztopi, ciągle mieszaj.
2.Gdy ostygnie, dodaj żółtka, potem mąkę i proszek do pieczenia. Następnie zmiksuj na gładką masę.
3.Ubij białka na sztywno i ostrożnie wymieszaj z masą kakaową.
4.Większą połowę masy przełóż na blachę wyłożoną papierem do pieczenia.
5.Masa serowa: utrzyj żółtka z cukrem, dodaj masło, potem ser i budyń. Dodaj kolejno ubite białka i delikatnie wymieszaj.
6.Wylej masę serową na kakaową, a z pozostałej masy kakaowej zrób na wierzchu kleksy.
7.Sernik piecz przez około 60 minut w 180 stopniach Celsjusza, a następnie ostudź przy uchylonych drzwiczkach.
8.Po upieczeniu i ostudzeniu polej ciasto polewą i posyp orzechami lub wiórkami kokosowymi.
Smacznego!