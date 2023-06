Gałęzie z drzewa sąsiada na naszej działce. Czy możemy wyciąć je bez pozwolenia?

Życie w zgodzie z sąsiadem czasami wymaga od nas anielskiej cierpliwości, ogromnej dawki wyrozumiałości i poświęcenia. Niestety zdarza się i tak, że mimo naszych dobrych chęci i starań, sąsiad nie daje przestrzeni do nawiązania dobrych relacji, przez co zmuszeni jesteśmy do podjęcia stanowczych działań. Jednym z bardzo częstych, sąsiedzkich sporów jest kwestia drzewa.

Zdjęcie Czy możemy usunąć gałęzie drzewa, które zachodzą na naszą działkę? / 123RF/PICSEL