Gdzie smacznie zjeść na Półwyspie Helskim? 5 najlepszych miejsc, do których wracamy

Hel co roku odwiedzają tłumy. To miejsce, do którego chce się wracać – dla pięknych plaż, czystego powietrza, wyjątkowego klimatu, a także możliwości uprawiania sportów wodnych, zwłaszcza windsurfingu i kitesurfingu. Ale jedno pytanie wraca co sezon: gdzie iść, żeby dobrze zjeść? Bo chociaż restauracji nie brakuje, wiele z nich liczy głównie na przypadkowych turystów – serwując byle co, drogo i szybko. Rozgrzany olej, ryba z zamrażarki i surówka z wiadra – znacie to? My też. Dlatego w tym roku sprawdziliśmy, gdzie na Półwyspie Helskim naprawdę warto zjeść. Gdzie jedzenie jest świeże, smaczne i podane z sercem. Tak, żeby wyjść z pełnym brzuchem i ochotą na powrót.