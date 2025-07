Księżna Diana po raz pierwszy spróbowała tego śniadania w szwajcarskiej klinice, gdzie zaserwowano jej wersję znaną jako Bircher Muesli. Przepis został opracowany przez szwajcarskiego lekarza Maximiliana Birchera-Bennera już na początku XX wieku jako sposób na poprawę zdrowia jego pacjentów. Diana zakochała się w tym daniu na tyle, że po powrocie do Londynu poprosiła swojego osobistego kucharza, Darrena McGrady'ego, by codziennie przygotowywał jej porcję tej właśnie o wsianki.

McGrady w jednym z materiałów opublikowanych na platformie YouTube wspominał po latach, że był to jeden z niewielu przepisów, które robił w Pałacu Kensington nie tylko dla Diany, ale również dla siebie - tak bardzo przypadł mu do gustu.

Danie przygotowujemy, zalewając płatki owsiane świeżo wyciśniętym sokiem pomarańczowym, a następnie zostawiając je w lodówce na noc. Rano wystarczy dodać do nich jogurt grecki, odrobinę soku z cytryny i łyżeczkę miodu. Całość można udekorować świeżymi jagodami, plasterkami banana, startym jabłkiem albo posypać orzechami i nasionami. To śniadanie nie tylko syci na długo, ale także zachwyca smakiem i kremową konsystencją.

Zaletą nocnej owsianki jest także jej szybkie przygotowanie - wystarczy poświęcić kilka minut wieczorem, by rano mieć gotowy, zdrowy posiłek. To doskonałe rozwiązanie zarówno dla osób zabieganych, jak i tych, którzy nie mają apetytu z samego rana. Co więcej, składniki można modyfikować według własnych upodobań i sezonowości, co sprawia, że taka owsianka nigdy się nie nudzi.