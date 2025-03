Gdzie spędzić Dzień Kobiet w Krakowie? Lista najbardziej romantycznych restauracji

Nie bez powodu mówi się, że „przez żołądek do serca” – w końcu wspólny posiłek to jeden z najprzyjemniejszych sposobów na celebrowanie wyjątkowych chwil. A jeśli dodać do tego klimat Krakowa, jego urokliwe uliczki, nastrojowe kawiarnie i eleganckie restauracje, Dzień Kobiet staje się jeszcze bardziej magiczny! Oto lista miejsc, które zachwycają nie tylko wyśmienitą kuchnią, ale także niepowtarzalnym klimatem i dopracowanym designem.