Ceny mieszkań w lipcu 2023. W których miastach zapłacimy najwięcej?

To, że w ostatnim czasie ceny mieszkań poszły w górę, już wszyscy wiemy, jednak ile faktycznie obecnie zapłacimy za metr kwadratowy? Średnie ceny mieszkań mogą znacząco różnić się od siebie w zależności od miasta, w którym szukamy nieruchomości mieszkaniowej.

Warszawa i Kraków to miasta, które obecnie biją rekordy cen. Z danych opublikowanych na platformie BIG DATA RynekPierwotny.pl wynika, że za metr kwadratowy najwięcej zapłacimy w stolicy, a średnia cena w lipcu wynosiła 14 844 zł, a na rynku wtórnym nawet 15 550 zł.

Niewiele mniej zapłacimy w Krakowie. Tam metr kwadratowy w zeszłym miesiącu kosztował średnio 14 127 zł lub 14 006 zł na rynku wtórnym. Na trzecim miejscu podium zajmuje Trójmiasto z wynikiem 13 250 zł za metr kwadratowy i 13 775 zł na rynku wtórnym.

Co ciekawe w Warszawie liczba lokali, które trafiły do sprzedaży w tym miesiącu, nieco wzrosła, przez co stolica stanowi pewien wyjątek. Z danych wynika, że w Krakowie, w lipcu dostępnych było o 647 mniej ofert mieszkaniowych niż w czerwcu, natomiast w Trójmieście o 201 mniej.

"Szczególnie dramatyczna jest sytuacja w Krakowie. Z danych BIG DATA RynekPierwotny.pl wynika, że w ofercie tamtejszych firm deweloperskich było pod koniec lipca aż o 36% mniej mieszkań niż jeszcze siedem miesięcy temu! W efekcie ich średnia cena metra kwadratowego przebiła pułap 14 tys. zł i szybko zbliża się już do poziomu warszawskiego" - napisał Marek Wielgo, ekspert portali RynekPierwotny.pl i GetHome.pl.

Średnie ceny mieszkań w ofercie deweloperów wzrosły również we Wrocławiu. Obecnie za metr kwadratowy zapłacimy średnio 12 424 zł. Może i nie jest to drastyczna podwyżka względem czerwca, jednak wciąż możemy obserwować niepokojący trend wzrostu cen, do którego przyczyniło się wejście w życie programu rządowego bezpieczny kredyt 2%.

Zdjęcie Ceny mieszkań poszły w górę w całej Polsce / 123RF/PICSEL

Gdzie są najtańsze mieszkania? W tym mieście zapłacimy najmniej

Ceny mieszkań zależą w dużej mierze od lokalizacji. W mniejszych miastach są one czasami i dwa razy niższe niż w przypadku Warszawy, Krakowa czy Trójmiasta. Jakie regiony Polski znajdują się na drugim rynkowym biegunie?

Jednym z najtańszych polskich miast wojewódzkich pod względem cen mieszkań jest Gorzów Wielkopolski. Oglądając nowe oferty sprzedaży mieszkań na stronie RynekPierwotny.pl, możemy zauważyć, że średnia cena za metr kwadratowy w tej lokalizacji wynosi 6 628 zł.

Do innych miast, w których za metr kwadratowy zapłacimy mniej niż 10 tysięcy złotych, należą:

Zielona Góra - 7308 zł za mkw.,

za mkw., Kielce - 8 420 zł za mkw.,

za mkw., Bydgoszcz - 9 222 zł za mkw.,

za mkw., Rzeszów - 9 248 zł za mkw.,

za mkw., Lublin - 9 602 zł za mkw.,

za mkw., Białystok - 9 629 zł za mkw.,

za mkw., Łódź - 9 791 zł za mkw.,

za mkw., Toruń - 9 924 zł za mkw.

