Wypłata 500 plus w 2023 roku: terminy

1 czerwca 2023 roku rozpoczął się kolejny okres wypłaty świadczenia 500 plus, który potrwa do 31 maja 2024 roku. W każdym miesiącu przypada dziesięć terminów wypłat. Podobnie jak w ubiegłym roku, terminy płatności to: 2, 4, 7, 9,12, 14, 16, 18, 20 i 22 dzień miesiąca.

Terminy wypłaty świadczenia można sprawdzić w aplikacji mobilnej mZUS i Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Wypłata świadczeń ma formę bezgotówkową i trafia na wskazany przez świadczeniobiorców numer rachunku bankowego.

Nowy termin wypłaty 500 plus w sierpniu

W sierpniu 2023 roku pieniądze mogą trafić na konta rodziców w innym terminie. Powód? Przypadające 15 sierpnia święto państwowe i kościelne. O jakichkolwiek opóźnieniach nie ma mowy - jeśli płatność świadczenia wypada w dzień wolny od pracy, środki trafią do świadczeniobiorców dzień wcześniej.

Program "Rodzina 500 plus" działa od kwietnia 2016 roku. Pieniądze przysługują od narodzin dziecka do ukończenia przez nie 18. roku życia. ZUS każdego roku od 1 lutego otwiera nabór na kolejny okres rozliczeniowy.

800 plus od 1 stycznia 2024

W połowie maja prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował o podniesieniu świadczenia do 800 zł. 27 czerwca rząd przyjął projekt w tej sprawie, a 7 lipca Sejm uchwalił nowelizację ustawy. Zgodnie z zapisami, wypłata pierwszego świadczenia 800 plus jest przewidziana do 29 lutego 2024 roku (z wyrównaniem od 1 stycznia 2024).

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy, która zakłada podwyższenie od 1 stycznia 2024 kwoty świadczenia 500 plus. Poinformował o tym w poniedziałek, podczas wizyty w Tarczynie na Mazowszu.

Chociaż zmieni się kwota świadczenia, rodzice nie będą musieli składać nowego wniosku. Zmiana ma nastąpić automatycznie i objąć wszystkie uprawnione osoby. Dotychczasowe zasady funkcjonowania programu pozostaną takie same.

