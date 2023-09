Główny Inspektorat Sanitarny poinformował, że w wyniku działań urzędowych Państwowej Inspekcji Sanitarnej w wołowym mięsie mielonym "Rzeźnik" wykryto Salmonellę spp. Bakteria obecna była w trzech z pięciu próbek produktu. GIS ostrzega, że spożycie mięsa zanieczyszczonego pałeczkami salmonelli wiąże się z ryzykiem zatrucia pokarmowego.

Salmonella w mięsie wołowym. GIS ostrzega przed skażoną partią

Według informacji podanych przez Główny Inspektorat Sanitarny, bakterie wykryto w mięsie wołowym, mielonym, schłodzonym "Rzeźnik" o numerze partii 5508365 04011323. Termin przydatności do spożycia: 27.09.2023. Mięso wyprodukował Zakład Przemysłu Mięsnego Biernacki Sp. z o.o. dla sieci Lidl.

GIS poinformował, że producent mięsa po otrzymaniu informacji o wykryciu obecności Salmonelli w ww. produkcie we współpracy z dystrybutorem rozpoczął procedurę wycofania produktu z rynku. Podjął on także "wszelkie działania mające na celu wyeliminowanie potencjalnego ryzyka zanieczyszczenia mikrobiologicznego". Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jarocinie ustala natomiast przyczyny wystąpienia niezgodności.

Produkt wycofywany ze sklepów

Skażona żywność jest już wycofywana z obrotu. GIS apeluje, by nie spożywać produktu z partii objętej komunikatem, a w przypadku wystąpienia objawów zatrucia pokarmowego po jego spożyciu, natychmiast kontaktować się z lekarzem.

Salmonella: Objawy zatrucia

Objawy zatrucia salmonellą występują najczęściej od 6 do 72 godzin po spożyciu skażonego posiłku. Pierwszymi oznakami salmonellozy są:

biegunka

mdłości

wymioty

tępy ból brzucha.

Objawom tym towarzyszy zazwyczaj wysoka gorączka, dochodząca nawet do do 39°C, ból głowy, dreszcze i ogólne rozbicie. Niestety, silne zatrucie tą bakterią może doprowadzić nawet do zgonu, ale na szczęście zdarza się to rzadko. Salmonellozę należy jednak leczyć w szpitalu, pod ścisłą kontrolą lekarza.WAŻNE: Po przebyciu choroby pałeczki mogą być wydalane z kałem przez kilka tygodni lub miesięcy i mogą zakażać otoczenie.

