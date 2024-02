GIS ostrzega przed używaniem narzędzi kuchennych

Główny Inspektor Sanitarny został poinformowany poprzez System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) o wycofaniu zestawu 3 przyborów kuchennych, które można było znaleźć w ofercie sklepów Action.

W skład przyborów wchodzą: łyżka, łyżka cedzakowa i łopatka.

Wspomniane pierwszorzędowe aminy aromatyczne to substancje szkodliwe dla zdrowia, które nie powinny znajdować się w żywności.

Zdjęcie Przybory kuchenne wycofano ze względu na stwierdzoną migrację pierwszorzędowych amin aromatycznych z tych produktów do żywności / INTERIA.PL/Informacja prasowa

Szczegóły dotyczące wycofanego produktu

Produkt: 7410500 Zestaw przyborów kuchennych (3 sztuki)

Numer partii: Q 116784

Kod kreskowy: 8003512787676

Importer: Pengo SpA Italy Via A. Pigafetta n°3, Bassano del Grappa (VI), 36061

Dystrybutor w Polsce: Action Logistic Poland Sp. z o. o., ul. Wojewódzka 10, 40-026 Katowice

Zdjęcie Firma Action poinformowała, że w przypadku posiadania powyższego artykułu o numerze partii Q 116784, należy przestać go używać i zwróć go do sklepu Action / Jakub Kamiński / East News

Dystrybutor przyborów kuchennych w Polsce podjął działania w celu poinformowania odbiorców o możliwym zagrożeniu oraz wycofania artykułów ze sprzedaży. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nadzorują proces wycofywania tych produktów - informuje GIS.

Zalecenia dla konsumentów, którzy kupili wadliwy produkt

GIS apeluje do konsumentów, by ci nie używali produktów wskazanych w komunikacie do kontaktu z żywnością.

Firma Action poinformowała, że w przypadku posiadania powyższego artykułu o numerze partii Q 116784, należy przestać go używać i zwróć go do sklepu Action.