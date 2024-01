Ostrzeżenie GIS. Bakterie salmonelli w słodkich przekąskach sieci Kaufland

Ostrzeżenie GIS: Salmonella w chałwie z sieci Kaufland

3 stycznia 2023 roku Kaufland poinformował Główny Inspektorat Handlowy o wykryciu w dwóch partiach chałwy sprzedawanej w sklepach tej sieci. Bakterie wykryto w produktach:

KLC.Chałwa sezamowa wanilowo-kakaowa, 100 g numer partii 26.09/2K

KLC.Chałwa sezamowa smak waniliowy, 100 g numer partii 25.09/1K

GIS prowadzi postępowanie wyjaśniające w tej sprawie. Natomiast producent podjął działania zmierzające do wycofania produktów z rynku.



Zdjęcie Pałeczki Salmonelli wykryto w chałwie / andreyst / 123RF/PICSEL

Zobacz również: Kontrole w kasach samoobsługowych. Przy zakupach trzeba będzie pokazać dowód

Reklama

Objawy zatrucia salmonellą

Osoby, które zakupiły produkt nie powinny go spożywać, bo może to grozić zatruciem pokarmowym - czytamy na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Pierwsze objawy zatrucia pałeczkami salmonelli mogą pojawić się po około 8 godzinach od spożycia produktu zakażonego przez bakterie. Objawy zatrucia salmonellą to:

ból brzucha,

ból głowy,

nudności,

wymioty,

biegunka,

gorączka.

Zdjęcie Nie można ignorować zatrucia bakteriami Salmonelli / royaltystockphoto / 123RF/PICSEL

Zobacz również: Jajka są zdrowe, ale nie wszystkie. Pamiętaj o tym podczas gotowania, a unikniesz problemów

Zatrucie salmonellą - co robić?

Jeśli po spożyciu chałwy wystąpiły, któreś z wymienionych objawów należy udać się do lekarza. W przypadku łagodnych zatruć leczenie będzie opierało się przede wszystkim na wdrożeniu lekkostrawnej diety zawierającej produkty ugotowane i przetarte. Nie zaleca się stosowania ostrych przyprawa ani mleka. Konieczne jest też przyjmowaniu dużej ilości płynów, węgla aktywnego, probiotyków oraz w zależności od objawów leków przeciwgorączkowych i przeciwbiegunkowych.

W przypadku silnego zatrucia, a także u osób zaliczanych do grupy ryzyka: dzieci i ludzi powyżej 50 roku życia oraz osób borykających się z obniżoną odpornością, cukrzycą, nowotworami czy wadami serca - stosowana jest antybiotykoterapia.

Nie należy lekceważyć zatrucia pokarmowego wywołanego salmonellą, bo może ono prowadzić do ciężkich powikłań takich jak zapalenia płuc, stawów, kości czy opon mózgowo-rdzeniowych.

Zobacz również: Jajka z niespodzianką, czyli salmonella w produktach spożywczych. Na to uważaj