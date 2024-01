Salmonella w chałwie i podejrzenia co do autentyczności sprawozdań z badań

3 stycznia do Głównego Inspektoratu Sanitarnego zgłosiła się sieć sklepów Kaufland, informując o wykryciu bakterii salmonella w chałwie sezamowej marki K-Classic, której wyłącznym dystrybutorem była sieć marketów. Informowaliśmy o tym w artykule: “ Ostrzeżenie GIS. Bakterie salmonelli w słodkich przekąskach sieci Kaufland ".

Producent chałwy, firma "Elis" Ali Eski z Tuchomia, przedstawiła raport z badań wykonanych przez akredytowane laboratorium, z których wynikało, że w przesłanych do analizy próbkach chałwy (pochodzących z tego samego surowca, co zgłoszony przez sieć Kaufland) nie stwierdzono obecności bakterii salmonella. 15 stycznia Główny Inspektorat Sanitarny poinformował na swoje stronie, że pojawiły się podejrzenia co do autentyczności sprawozdania przedstawionego przez producenta.