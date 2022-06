Potrafią skutecznie uprzykrzyć wakacyjny wypoczynek. Sinice i inne bakterie to w letnim czasie prawdziwa plaga. Nie występują jedynie nad Bałtykiem, ale również w innych, cieszących się popularnością kąpieliskach w Polsce

Wody w kąpieliskach regularnie bada sanepid, a raporty można sprawdzać na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego

Nim wybierzemy się nad wodę, warto śledzić informacje w serwisie kąpieliskowym

Obecnie zamknięte są 3 kąpieliska w Polsce

Sinice i inne bakterie czyhają w wodzie

Sinice i inne bakterie czyhają na nas w wodach i potrafią zakłócić nasze wakacyjne plany. Dlatego nim wybierzemy się nad wodę, warto na bieżąco sprawdzać serwis kąpieliskowy prowadzony przez GIS. Znajduje się tu pełna lista kąpielisk sprawdzonych przez inspekcję sanitarną. W serwisie znajdziemy informacje dotyczące lokalizacji kąpieliska, jak i dane podmiotu odpowiedzialnego za jego działalność. Oprócz tego, na stronie można znaleźć informacje o jakości wody i jej przydatności do kąpieli. Mapa jest dostępna na stronie Serwisu Kąpieliskowego GIS.



Reklama

Publikowana jest również informacja o zamknięciu kąpieliska i powodach takiej decyzji. Co więcej, specjalny serwis informuje również o stacji sanitarno-epidemiologicznej sprawującej nadzór nad kąpieliskiem. To tam możemy zgłaszać nieprawidłowości, które zwrócą naszą uwagę.



Zdjęcie GIS regularnie bada jakość wody w kąpieliskach / Włodzimierz Wasyluk / Agencja FORUM

Zamknięte kąpieliska w Polsce

Z mapy, którą udostępnia GIS wynika, że obecnie w Polsce zamknięte są trzy kąpieliska. To:

- Kąpielisko Malta na jeziorze Maltańskim,

- Kąpielisko Słoneczko w Piotrkowie Trybunalskim,

- Kąpielisko Pilica Polska YMCA w Kurnędzu.

Zdjęcie Mapa zamkniętych kąpielisk opublikowana na stronie GIS / Główny Inspektorat Sanitarny / materiały prasowe

Zobacz również: Zdrowotne właściwości bursztynu. Na co pomaga "bałtyckie złoto"?

Sinice nie tylko nad Bałtykiem

Pogoda w Polsce od jakiegoś czasu zachęca do kąpieli. Zwłaszcza, że wraz z upałami dobiegł końca rok szkolny i w naszym kraju już oficjalnie wystartował sezon wakacyjny. Niestety, nie we wszystkich kąpieliskach w naszym kraju można zaznać ochłody. Z pewnością na kąpiel jeszcze trochę będą musieli poczekać mieszkańcy Poznania. Kąpielisko Malta na jeziorze Maltańskim jest zamknięte z powodu zakwitu sinic.

Zobacz również: Co czyha w wodach Bałtyku? Nie tylko sinice, ale i mięsożerne bakterie

Sinice - co to za bakterie?

Sinice są nazywane cyjanobakteriami - nazwa odnosi się do organizmów samożywnych, które początkowo należą do roślin. Współcześnie są zaliczane do prokariotów w królestwie bakterii i są jednymi z najstarszych organizmów występujących na Ziemi. Występują w wodach słonych i śródlądowych, a w wodzie pływają z innymi grupami fitoplanktonu lub tworzą na dnie zbiorników maty bentosowe.

Z powodu sinic, w lecie często dochodzi do zakwitu wody. W związku z masowym namnażaniem się glonów, woda zmienia swoje zabarwienie np. na niebiesko-zielone, a czasami nawet na czerwono-brązowe. Wszystko zależy od intensywności światła, wieku zakwitu i gatunków sinic. Zakwity glonów mogą czasami tworzyć na brzegu zbiornika wodnego gęstą pianę.

Zobacz również: Nowe stawki w sanatoriach. Ile zapłacimy za pobyt w 2022 roku?



Zdjęcie Kąpiel w wodzie zakażonej sinicami może mieć poważne konsekwencje / Łukasz Dejnarowicz / Agencja FORUM

Sinice - objawy zatrucia

Na sinice trzeba uważać - spotkanie z nimi nie kończy się najlepiej. Niektóre sinice tworzące zakwity produkują toksyny. U osób, które pływały w glonach lub przypadkiem napiły się "wody, która zakwitła", dolegliwości mogą wystąpić zaraz po kąpieli lub nawet kilka dni później. Jakie są objawy zatrucia sinicami?

łzawienie i swędzenie oczu,

wysypka na skórze,

bóle stawów i mięśni,

biegunka,

wymioty,

gorączka.

Zamknięte kąpieliska - nie tylko przez sinice

Okazuje się, że powodem zamknięcia kąpielisk niekoniecznie musza być sinice. Takim przykładem są kąpielisko Słoneczko w Piotrkowie Trybunalskim i kąpielisko Pilica Polska YMCA w Kurnędzu. W oby przypadkach chodzi o parametry mikrobiologiczne.

W pierwszym przypadku powodem jest wykrycie enterokoków, w drugim - bakterią E. coli. To bakterie, które naturalnie występują w przewodzie pokarmowym człowieka. Zakażenie enterokokami może doprowadzić do zatrucia krwi i posocznicy oraz zakażenia m.in. w obrębie jamy brzusznej i miednicy. Natomiast bakteria E.coli powoduje zatrucie pokarmowe i może prowadzić do zakażenia dróg moczowych.

***

Zobacz również: