Katarzyna Bosacka to znana dziennikarka, która swoją sławę zdobyła jako prowadząca programu "Wiem, co jem i wiem, co kupuję". To dzięki niemu zasłynęła w Polsce jako ekspertka ds. żywienia.

Dziennikarka edukuje Polaków w kwestii zdrowego żywienia, a także doradza jakie produkty wybierać, a jakich lepiej unikać w sklepach. Zachęca do czytania składów i wskazuje, które substancje są dla nas szkodliwe. Często obala powszechnie panujące mity na temat żywności.

W ostatnim czasie Bosacka skupiła się na działalności w mediach społecznościowych. Jej profil na Instagramie obserwuje już niemal 145 tysięcy użytkowników, natomiast facebookowe konto ma już niemalże 600 tysięcy fanów.

W jednym z najnowszych postów ekspertka wzięła pod lupę grzyby.

Utarło się, że grzyby są bezwartościowe, co nie jest prawdą. Grzyby to nie tylko wyjątkowy smak, ale także źródło cennych składników odżywczych czytamy w poście.

Jak podkreśla Bosacka, grzyby zawierają białko, witaminy z grupy B, witaminę D, błonnik, czy też minerały takie jak:

potas,

fosfor,

magnez.

Poza tym są bogate w związki biologicznie aktywne w tym w beta-glukany, chitosany i polifenole. Związki te przyczyniają się do zapobiegania chorób takich jak miażdżyca i nowotwory, a także wykorzystywane są do wspomagania ich leczenia. Dodatkowo grzyby są niskokaloryczne, dlatego mogą być włączone do diet osób, które starają się zrzucić zbędne kilogramy.

To jednak nie wszystko. Jak pisze w swoim poście Katarzyna Bosacka:

Badania sugerują, że grzyby mogą pomóc w obniżeniu poziomu cholesterolu, wspierać układ immunologiczny, a także przeciwdziałać procesom zapalnym.

Okazuje się, że grzyby są zdrowsze niż myślimy

Na co uważać? Nie wszyscy mogą jeść grzyby

Ekspertka przestrzega jednak, że pomimo wartości odżywczych i niskiej kaloryczności grzybów, niektóre osoby powinny na nie szczególnie uważać:

Oczywiście należy pamiętać, że ze względu na zawartość w ścianach komórkowych nietrawionej przez człowieka chityny, grzyby należą do produktów ciężkostrawnych, które długo zalegają w przewodzie pokarmowym czytamy.

Z tego powodu grzybów nie powinny jeść:

dzieci poniżej 12 roku życia,

osoby dotknięte chorobą nerek i wątroby,

osoby starsze,

kobiety w ciąży i karmiące piersią,

osoby zmagające się z chorobami układu pokarmowego,

osoby uczulone na grzyby

