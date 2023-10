Wsyp do butów i poczekaj. Tak pozbędziesz się brzydkiego zapachu

Katarzyna Bosacka to dziennikarka i osobowość telewizyjna, widzom znana przede wszystkim z programu "Wiem, co jem i wiem, co kupuję". Od wielu lat pomaga Polakom dokonywać słusznych wyborów konsumenckich, dokładnie analizuje składy popularnych produktów spożywczych, ostrzegając przy okazji przez konsekwencjami ich spożywania.

Bosacka poza tym, że bywa gościem w "śniadaniówkach" emitowanych w telewizji, prowadzi również systematycznie konto w mediach społecznościowych. Na Instagramie śledzi ją obecnie już 144 tys. obserwujących, którzy nieustannie wysyłają do niej zapytania żywieniowe oraz przedstawiają swoje wątpliwości dotyczące konkretnych produktów.

Z racji tego, że jednym z kontrowersyjnych ostatnimi czasy artykułów spożywczych jest ryż - jego wpływ na zdrowie wciąż wywołuje lawinę niejasności, Bosacka postanowiła rozwiać wątpliwości na tego temat zamieszczając filmik z obszernym opisem.

Ekspertka porównała ryż dostępny w polskich sklepach. Okazuje się, że ten sprzedawany w plastikowych woreczkach - najchętniej wybierany przez Polaków, znaczącą różni się od tego dostępnego luzem. Bosacka odradza jego kupowania z kilku powodów - nie dość, że jest droższy, to zawiera szkodliwe związki, rujnuje środowisko, a jego jakość pozostawia wiele do życzenia.

Dlaczego ryż w torebkach to fatalny wybór?

Dlaczego ryż sprzedawany luzem jest lepszy niż ten pakowany w torebki? napisała na Instagramie Bosacka, a następnie obszernie odpowiedziała na pytanie.

Ryż luzem jest zazwyczaj tańszy niż ten w torebkach. Obejrzyjcie rolkę aby dowiedzieć się jaka może być różnica w cenie! Zdrowie: Torebki plastikowe często zawierają bisfenol A (BPA) lub jego zamiennik, taki jak bisfenol S (BPS). Te substancje mogą przenikać do żywności, zwłaszcza pod wpływem wysokiej temperatury i powodować m.in. zaburzenia hormonalne.

Torebki plastikowe często zawierają bisfenol A (BPA) lub jego zamiennik, taki jak bisfenol S (BPS). Te substancje mogą przenikać do żywności, zwłaszcza pod wpływem wysokiej temperatury i powodować m.in. zaburzenia hormonalne. Ekologia: Ryż luzem jest bardziej przyjazny dla środowiska. Opakowania ryżu w torebkach generują duże ilości plastiku, który może wiele lat "tkwić" w środowisku naturalnym.

Ryż luzem jest bardziej przyjazny dla środowiska. Opakowania ryżu w torebkach generują duże ilości plastiku, który może wiele lat "tkwić" w środowisku naturalnym. Świeżość i jakość: Ryż pakowany luzem jest często świeższy niż ten w torebkach i jest produktem wyższej jakości.

Podsumowując, ryż luzem ma wiele zalet - jest bardziej ekologiczny, tańszy i przede wszystkim zdrowszy! - wyjaśniła Bosacka.

