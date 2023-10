Jak oszczędzać podczas zakupów? Katarzyna Bosacka ma na to sposób

Życie i styl Parówki znanego producenta wycofane ze sklepów. Wykryto niedozwolony składnik Szalejąca inflacja sprawiła, że wiele osób stara się oszczędzać na zakupach. Jak się okazuje, wystarczy drobna zmiana, by paragony pokazywały znacznie niższe kwoty.

Katarzyna Bosacka tym razem postanowiła pokazać, dlaczego ryż sprzedawany luzem jest lepszy niż ten pakowany w torebki.

Jednym z argumentów jest właśnie cena. Influencerka radzi, by kupować produkty sypkie, bo w porównaniu do tych pakowanych w plastik są znacznie tańsze. "Ryż za kilogram kosztuje 4,70 zł, a ten zapakowany w torebkach kosztuje aż 10,40 zł" - zaznaczyła Katarzyna Bosacka.

Zdjęcie Szalejąca inflacja sprawiła, że wiele osób stara się oszczędzać na zakupach / 123RF/PICSEL

Zobacz także: Dobijają wątrobę. Popularne produkty na czarnej liście

Reklama

Ryż luzem czy w torebkach - który jest lepszy?

Cena nie jest jedynym argumentem przemawiającym za kupowaniem ryżu luzem, a nie w torebkach. Katarzyna Bosacka wskazuje również kwestię zdrowotną. "Torebki plastikowe często zawierają bisfenol A (BPA) lub jego zamiennik, taki jak bisfenol S (BPS). Te substancje mogą przenikać do żywności, zwłaszcza pod wpływem wysokiej temperatury i powodować m.in. zaburzenia hormonalne" - zaznaczyła.

Do tego dochodzi również ekologia. Dziennikarka podkreśliła, że kupowanie ryżu sprzedawanego w kilogramowych opakowaniach sprzyja środowisku. Wszystko przez unikanie plastiku, który jak wiadomo, przez lata zanieczyścił planetę.

Instagram Rolka Rozwiń

Zobacz także: Katarzyna Bosacka ostrzega przed żywnością przetworzoną. Mówi o zmianach w mózgu

Na tym jednak nie koniec. Influencerka zwróciła również uwagę na jakość produktu. Katarzyna Bosacka niemal na każdym kroku powtarza, by dokładnie analizować żywność, która ma trafić do naszych koszyków. Podkreśla, by wybierać tę najbardziej wartościową. "Ryż pakowany luzem jest często świeższy niż ten w torebkach i jest produktem wyższej jakości" - stwierdziła.

***

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. „Ewa gotuje”: Kruche ciasto z gruszkami w karmelu Polsat